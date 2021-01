En janvier 2021, la designer de Google Aileen Cheng a travaillé sur une refonte visuelle majeure de la recherche mobile. L’objectif : accompagner de la meilleure des manières l’expérience des utilisateurs du moteur de recherche sur les appareils mobiles afin de rendre l’accès à l’information plus rapide et plus facile.

Un nouvel article sur le blog de Google paru le 22 janvier 2021 explique l’intention de la designer responsable du projet.

La refonte visuelle est un élément central dans la stratégie de Google. De nombreuses modifications sont apportées régulièrement pour faciliter l’utilisation de ses différents outils. Après la refonte du design mobile de Google Analytics en 2016 ou le Material Design de l’application mobile Gmail en 2019, cette nouvelle année est l’occasion pour Google de faire évoluer son interface principale de recherche.

Le métier d’Aileen Cheng fait partie intégrante de la réussite de Google : elle fait en sorte que le design des pages web soit au service de l’information. La recherche Google évolue, et la firme californienne doit sans cesse repenser l’UX et l’UI pour répondre aux attentes des internautes.

« Repenser la conception visuelle de quelque chose comme la recherche est vraiment complexe […] C’est particulièrement vrai compte tenu de l’évolution de la recherche Google. Nous n’organisons pas seulement les informations du Web, mais toutes les informations du monde ».

Une interface aérée pour faciliter l’accès à l’information

Quand on effectue une recherche Google sur mobile, nous accédons désormais à une interface plus claire et plus contrastée. L’ensemble de la SERP est repensé dans l’objectif de se focaliser sur l’information. Google a mis fin à tous les éléments graphiques superflus, et met l’accent sur la simplicité !

L’utilisateur peut désormais se concentrer sur ce qu’il recherche, et son regard n’est plus happé par les éléments de conception annexes et souvent inutiles. Les polices d’écriture sont également redimensionnées, afin de les rendre plus lisibles. Les polices courantes propres à Google sont plus largement utilisées, afin de permettre à l’internaute de se repérer beaucoup plus rapidement grâce à des éléments visuels familiers.

À la manière de Facebook qui présentait son nouveau design l’année dernière, ou de Spotify qui cherchait également à épurer son application mobile, Google simplifie son interface pour inciter l’internaute à faire une vraie « mise au point » sur l’information. Pages contrastées, rendu minimaliste, mise en valeur des titres… La recherche Google sur mobile est désormais bien plus efficace !

Une plateforme de recherche plus « Googley »

La simplification de l’interface permet aujourd’hui à Google de proposer un design épuré et pourtant bien plus dynamique qu’auparavant. Un véritable jeu de couleurs et de contrastes permet de mettre en valeur les informations clés de la page de recherche. L’important est désormais de se focaliser sur le contenu, et de positionner les images de manière stratégique, sur un fond propre et clair.

De la même façon que lors des changements de Google Drive sur IOS et Android en 2019, on remarque plusieurs nouveaux effets de rebond et de brillance qui rendent l’interface bien plus attrayante sur l’écran d’un téléphone portable.

Le logo Google et l’ensemble du design ont été repensés plus « rond ». Les icônes et les images ont désormais des bords arrondis pour adoucir l’impression générale à l’usage. Les ombres et les informations secondaires ont laissé place à un moteur de recherche qui illustre uniquement ce qui est important.

Cette refonte de la recherche mobile fait déjà l’unanimité auprès des internautes, qui sont désormais ravis de profiter d’une nouvelle interface ! Reste à découvrir quel sera le véritable impact statistique de cette mise à jour sur le comportement mobile des utilisateurs.