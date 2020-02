Spotify fait (légèrement) peau neuve ! Le géant du streaming modifie le design de son application iOS afin de rendre l’expérience plus agréable pour ses utilisateurs, qui lui reprochent parfois son esthétique un peu brouillon.

Le numéro 1 indiscutable… mais pas au niveau design

Incontestablement le numéro 1 du streaming de musique, Spotify continue d’amasser des abonnés. Son investissement dans les podcasts lui garantit par ailleurs un succès encore plus impressionnant : il a récemment franchi la barre des 124 millions d’abonnés, tandis que l’écoute de podcasts a augmenté de 200 % l’année dernière.

Spotify garde une grande marge d’avance sur son dauphin Apple Music, bien que le design de la firme de Cupertino soit plus apprécié des utilisateurs. L’entreprise suédoise mise notamment sur la personnalisation de ses playlists, fonctionnalité plébiscitée par rapport à ses concurrents, mais elle doit en faire plus côté esthétique… et il semblerait qu’elle l’ait compris.

Simplifier l’expérience de lecture

“Les abonnés Free et Premium vont bénéficier d’une interface simplifiée et plus facile à utiliser avec de nouveaux designs pour des icônes exploitables qui rendront la lecture de vos chansons ou de vos playlists préférées aussi simple qu’un clic”, explique Spotify dans un communiqué de presse.

Maintenant, le mode “Shuffle”, permettant de lire les morceaux en aléatoire, se présente sous forme de bouton universel et non de manière écrite. Il suffit d’appuyer une seule fois dessus pour débuter la lecture, soit un clic en moins par rapport à la version précédente. Pour les utilisateurs Premium, les boutons “like”, “lecture” et “télécharger” ont également été regroupés en bas de l’écran et ne sont plus éparpillés un peu partout, l’icône “télécharger” a en outre été modifiée et est similaire à celle utilisée pour les podcasts.

Enfin des visuels

À partir d’aujourd’hui, lorsque vous avez aimé une chanson, le bouton en forme de cœur apparaît directement à côté. Il était également reproché à Spotify le manque de visuels à côté des morceaux dans les playlists, forçant les utilisateurs à lire leur titre. C’est désormais chose ancienne, puisque vous trouverez la couverture de l’album à gauche de la chanson (sauf lorsque vous écoutez un album), simplifiant votre expérience de lecture.

Pour le moment, ces nouveautés ne sont disponibles que sur iOS mais devraient arriver “prochainement” sur Android.