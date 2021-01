Le format vidéo est l’une des tendances de 2020. En 2021 cette dernière devrait se poursuivre notamment avec l’émergence de plateformes comme TikTok. Créer des vidéos demande des investissements humains et financiers, qui parfois ne sont pas à la portée de tous. Heureusement, de nombreux sites ou applications existent pour faciliter cette tâche. C’est notamment le cas de InVideo.

Un outil complet pour créer des vidéos rapidement

InVideo est un outil en ligne qui permet de créer des vidéos à destination des réseaux sociaux, des publicités pour Facebook, des vidéos YouTube ou encore pour communiquer en interne.

En seulement cinq minutes il est possible de créer des vidéos dignes de professionnels. L’outil dispose de plus de 1 200 templates pour vous aider à créer des contenus de qualité. La bibliothèque InVideo dispose également d’images, de vidéos et de musiques. Contrairement à certains outils dont l’interface peut-être compliquée à prendre en main, celle d’InVideo est simple et intuitive. De nombreuses fonctionnalités sont disponibles, permettant de couper des extraits vidéos, recadrer des photos ou encore créer des loop.

En plus d’utiliser l’un des templates déjà disponibles, il est possible de convertir un contenu texte (article, script) en vidéo. Il suffit de choisir un thème pour votre vidéo, puis le format à savoir 16:9, 9:16 ou bien 1:1. Deux possibilités sont disponibles : copiez/collez votre texte ou bien ajoutez l’URL de votre article. Sélectionnez les phrases de l’article que vous souhaitez intégrer à la vidéo et laissez l’outil construire la vidéo ! Il est ensuite possible de changer le fond, le texte, ajouter de la musique et d’ajouter des animations ou des stickers !

Il est également possible de créer des vidéos from scratch et ainsi laisser place à la créativité !

Un accès à vie à InVideo pour moins de 50 dollars au lieu de 600 dollars H.T

AppSumo propose une offre limitée dans le temps permettant de bénéficier un accès à vie à InVideo pour seulement 49 dollars. Un achat unique qui permet d’utiliser l’outil de manière illimitée, de bénéficier d’une résolution de 1080p sur les vidéos, de créer 30 vidéos par mois, d’accéder à plus de 100 templates et créer des vidéos d’une durée de 3 minutes.

Deux autres offres sont proposées à 98 dollars et 147 dollars. La différence principale avec l’offre « simple » à 47 euros est qu’il est possible de créer 60 et 90 vidéos par mois, au lieu de 30.

Du mal à vous laisser convaincre ? Avec 4,5/5 en moyenne sur plus de 358 reviews sur Appsumo, InVideo est un bestseller et les commentaires parlent d’eux même.







