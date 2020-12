Dans un billet de blog, Apple a donné de nouvelles informations pour les développeurs qui vont bénéficier de 15% en plus sur les ventes dans l’App Store, et ils peuvent d’ores et déjà s’inscrire au programme baptisé App Store Small Business Program.

Inscriptions ouvertes

La commission de 30% imposée par Apple pour tous les achats in-apps des applications présentes dans l’App Store est un véritable sujet de discorde, et la marque à la pomme s’est mise de nombreuses entreprises à dos à cause de cette dernière. Justifiant ce montant par la qualité de son store ainsi que par la sécurité des applications, Apple a quand même décidé de faire une concession. La firme de Cupertino a ainsi annoncé, au mois de novembre, que pour les développeurs gagnant moins d’1 million de dollars par an, la taxe serait désormais de 15% au lieu de 30%. La semaine dernière, la marque à la pomme a enfin lancé le départ pour les personnes concernées :

« L’inscription est maintenant ouverte pour le nouveau programme App Store Small Business, conçu pour accélérer l’innovation et aider à faire avancer votre petite entreprise. Ce programme, qui prévoit un taux de commission réduit de 15% sur les applications payantes et les achats au sein de l’application, vous permet d’investir davantage de ressources dans votre entreprise afin de continuer à créer des applications de qualité. La grande majorité des développeurs de l’App Store qui vendent des biens et des services numériques sont éligibles – il suffit de remplir un court formulaire d’inscription ».

Quelles modalités ?

Apple en a également profité pour donner les modalités pour les développeurs qui bénéficieront de cette taxe réduite. Les voici :

Les développeurs existants qui ont gagné jusqu’à 1 million de dollars en 2020 pour toutes leurs applications, ainsi que les nouveaux développeurs de l’App Store, peuvent bénéficier du programme et de la commission réduite.

Si un développeur participant dépasse le seuil de 1 million de dollars, le taux de commission standard sera appliqué pour le reste de l’année.

Si les revenus d’un développeur tombent en dessous du seuil de 1 million de dollars au cours d’une année civile ultérieure, il peut à nouveau bénéficier de la commission de 15% l’année suivante.

Les développeurs doivent identifier tout compte de développeur associé afin de déterminer l’éligibilité des revenus.

La firme a en outre précisé que les développeurs d’ores et déjà inscrits à l’Apple Developer Program ont jusqu’au 18 décembre pour rejoindre l’App Store Small Business Program, et qu’ils bénéficieront de la taxe réduite dès le 1er janvier 2021. Ceux qui s’y prennent trop tard devront attendre 15 jours pour cela. Pour les nouveaux développeurs, les « futures recettes seront ajustées dès l’approbation de l’inscription ».