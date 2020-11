Puiser dans l’intelligence, les retours d’expérience et la vision des collaborateurs, partenaires et clients pour faire émerger des insights pertinents est nécessaire pour générer de la croissance. Le hic se trouve dans la structuration et la mise en place des conditions favorables à l’exercice.

Plébiscité par plusieurs milliers d’entreprises, Ideanote permet de générer un espace de travail au sein de l’organisation, afin de pouvoir recueillir des idées, impliquer les bonnes personnes et mesurer l’impact. L’outil permet de lancer des “collection” d’idées autour d’une question du type “comment améliorer l’onboarding de nouveaux employés ?” ou “comment collecter des avis clients positifs ? ». Marketing, RH, Sales, R&D, peu importe le service, chaque service à son dashboard pour ses questions.

Une fois la question posée, il suffit d’inviter les personnes concernées par email ou via un lien direct pour converser autour de cette idée (généralement toutes les parties prenantes d’un projet ou d’un département°.

Si on regarde comment fonctionne le process autour d’une idée. Chaque mission / idée possède sa propre page. Les utilisateurs peuvent soumettre des idées pour répondre à la problématique et noter / compléter celles des autres collaborateurs.

Ideanote propose un outil de gestion de projet (sous forme Kanban) qui ne vous dépaysera pas si vous utilisez Trello. Tout est personnalisable et permet de faire avancer une idée en même temps que celle-ci s’enrichit.

La solution est également un excellent levier d’engagement des collaborateurs en proposant tout un système de gamification (avec une partie Hall of fames avec des classements liés aux contributions).

Côté Prix, la promotion est conséquente :

– 59$ en achat unique au lieu de 2 988$. Pour ce prix-là, vous pouvez ajouter 20 utilisateurs, customiser les dashboards, collecter en même temps 200 idées etc

– 118$ en achat unique au lieu de 3 286$ avec 40 utilisateurs et les idées en illimitées.

– 177$ en achat unique au lieu de 3 615 pour 60 utilisateurs.

