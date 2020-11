Nous avons rassemblé 13 nouveaux deals (les 14 premiers deal Black Friday sont ici) avec des promotions avantageuses pour les professionnels qui souhaitent s’équiper ou compléter leur stack de logiciels pro et autres outils. Tous ces deals sont temporaires.

Si certains sont exclusifs notamment avec des solutions et plateformes professionnelles françaises, d’autres proviennent de notre partenaire AppSumo qui propose des promotions conséquentes sur des outils pro triés sur le volet.

1. – 30% sur Plezi, le logiciel français de marketing automation B2B qui permet de gérer toute l’acquisition et le nurturing des leads

La solution de marketing automation Plezi permet aux marketeurs d’optimiser le temps passé à la génération de de leads (en moyenne 256% en plus sur 12 mois) et réduire la durée du cycle de vente.

Le deal : -30% sur les offres Stark et Iron (engagement de 12 mois) en cliquant ici et en précisant en message le code promo « SiecleDigital ».

2. -69% sur WP Reset, le plugin pour réinitialiser, restaurer et donner une nouvelle image à son site WordPress

WP Reset est un plugin WordPress qui installe collectivement des thèmes et des plugins, réinitialise les valeurs par défaut et crée des snapchots pour restaurer son site web.

Le deal : 49$ au lieu de 158$, permet d’utiliser WP Reset sur 10 sites, offre un accès à vie au cloud WP Reset pour 10 sites, 2 GB de licence cloud à vie par site et enfin un stockage de 10 GB au total.

3. – 30% sur Yousign, la solution française de signature électronique légale & simple d’utilisation pour tous vos documents

Yousign, solution de signature électronique qui compte des clients comme Generali, Konbini, Century 21 ou PMU, permet de simplifier la signature de vos contrats et propose aujourd’hui une expérience fluide, fiable, sécurisée aux organisations dans leurs relations avec leurs collaborateurs, partenaires et clients, pour les libérer du papier et des contraintes associées.

Le deal : 30% de remise sur les offres Application (Business et Corporate) ou API (Basic, Premium et Ultimate) jusqu’au 30 novembre en cliquant ici.

4. Publer, le logiciel tout-en-un pour créer, programmer et analyser tous vos messages sur les médias sociaux à -93%

Publer est un outil de management des réseaux sociaux qui vous permet de créer, programmer et analyser jusqu’à 500 messages à la fois sur tous les principaux réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Google My Business, and YouTube) en mode collaboratif.

Le deal : 49$ en achat en une fois au lieu de 683$. Pour ce prix là, vous avez accès à l’ensemble des fonctionnalités, pouvez ajouter 30 comptes réseaux sociaux et travailler en mode collaboratif avec 3 utilisateurs.

5. – 30% sur la plateforme française de création de chatbot no-code Botnation

Avec des clients comme le FC Nantes, Cdiscount, Kusmi Tea ou encore Happn et plus de 10 millions d’utilisateurs qui échangent avec des chatbots issus de sa technologie, Botnation propose une plateforme pour créer des chatbots sans programmation, orientée marketing et grand public.

Le deal : Vous bénéficiez de -30% sur toutes les offres en ligne (Expert et Elite) et sans engagement grâce au code SIECLE30.

6. -73% sur Frase, outil alimenté par l’IA permet de répondre aux questions qu’une audience se pose

Grâce à l’IA, Frase identifie les questions que votre public se pose et crée des notes de contenu détaillées pour vous accompagner dans la création d’article ou tuto axé sur les réponses et facile à référencer sur Google. Attention, même si l’outil peut être valorisé dans une logique de recherche d’idée, il est seulement en anglais pour le moment.

Le deal : 79$ en achat unique plutôt que 469$. Pour ce prix là, vous avez accès à 30 documents tous les mois.

7. -30% sur la plateforme de formation E-Commerce 100% vidéo d’ECN

En septembre, E-commerce Nation lançait son “Netflix” de la formation E-Commerce, une plateforme innovante, accessible et pratique pour monter en compétence sur le commerce électronique.100% en ligne et click-to-learn, celle-ci contient 75 vidéos de 10 minutes, 30h qui permettent de monter quotidiennement en compétence avec un rythme personnalisé, car adapté aux besoins de chacun.

Le deal: Pour en bénéficier, il faudra vous rendre ici, remplir le formulaire pour vous inscrire et vous recevrez ensuite des codes d’accès au site. Vous n’aurez plus qu’à suivre les instructions et au moment du paiement, à entrer le code promo : ECNBLACKFRIDAY30

8. -96% sur Viral Loops, la plateforme pour créer des campagnes virales grâce au referral marketing

Viral Loops est un outil complet qui permet de créer rapidement une campagne referral et/ou de pré-lancement efficace. Différents types de campagnes sont proposées sous forme de template, comme la création d’un jeu concours sur Messenger, une waiting list pour le pré-lancement de votre startup, une campagne de referral traditionnelle…

Le Deal : 59$ en achat unique au lieu de 1500$ qui vous donne accès à toutes les fonctionnalités et d’inviter jusqu’à 10 000 participants.

9. – 30% sur la beta de la Content Machine d’Octopulse, l’outil d’aide à la rédaction pour optimiser son SEO

Référent sur les questions de SEO, Octopulse a développé une solution à destination des entrepreneurs, propriétaires de sites, rédacteurs dans leurs problématiques de création de contenu pertinent, afin de maximiser les opportunités de trafic et de conversions, en accompagnant le rédacteur tout au long de son processus d’écriture grâce à de la recommandation.

Le deal : 30% de réduction sur l’ensemble des offres de la Content Machine pendant le Black Friday soit 7€/articles pour moins de 5 contenus, puis 5€ à partir de 15 articles, 4€ pour 25 contenus ou plus etc. Pour bénéficier de l’offre, il suffit d’entrer le code : SIECLEDIGITAL30 !

10. -91% sur MailPoet : le plugin pour créer et envoyer des newsletters sous WordPress

Mailpoet permet de créer et envoyer des e-mails depuis WordPress grâce à des modèles personnalisables plutôt réussis. Avec cet outil, vous pouvez automatiser votre message de bienvenue, un panier abandonné ou une newsletter.

Le deal : L’offre à 49$ au lieu de 499$ vous permet de gérer jusqu’à 5 000 contacts avec l’ensemble des fonctionnalités.

11. 98% de réduction sur Ideanote, la plateforme de gestion des idées

Ideanote permet de générer un espace de travail au sein de l’organisation, afin de pouvoir recueillir des idées, impliquer les bonnes personnes et mesurer l’impact. L’outil permet de lancer des “collections” d’idées autour d’une question du type “comment améliorer l’onboarding de nouveaux employés ?” ou “comment collecter des avis clients positifs ? ». Marketing, RH, Sales, R&D, peu importe le service, chaque service à son dashboard pour ses questions.

Le deal : 59$ en achat unique au lieu de 2 988$. Pour ce prix-là, vous pouvez ajouter 20 utilisateurs, customiser les dashboards, collecter en même temps 200 idées etc. 118$ en achat unique au lieu de 3 286$ avec 40 utilisateurs et les idées en illimitées. 177$ en achat unique au lieu de 3 615 pour 60 utilisateurs.

12. Nifty : le hub pour gérer projets, discussions et collaborer facilement

Nifty est un outil collaboratif qui permet de centraliser et gérer projets, équipes, objectifs et dossiers au sein d’une même plateforme. Nifty est une alternative à des outils comme Asana et Basecamp.

Le Deal : L’offre Single permet d’accéder à toutes les fonctionnalités citées ci-dessus, ajouter 3 membres d’équipe et profiter d’un espace de stockage de 100 GB, pour 49 dollars au lieu de 1428 dollars. Double à 98 dollars permet d’ajouter 6 membres et accéder à 200 GB de stockage. Enfin, Mutliple proposée à 147 dollars au lieu de 4284 dollars, permet à 9 membres d’utiliser l’outil et accéder à 500GB de stockage.

13. -92% sur VideoPeel, l’outil de collecte, partage et gestion rapides de témoignages vidéo

VideoPeel est une plateforme user-friendly pour la collecte, la gestion et le partage de témoignages vidéo à partir d’un lieu centralisé.

Le deal : 69$ en achat unique au lieu de 828$, toutes les fonctionnalités et 50 vidéos par mois.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.