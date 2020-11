Retrouvez 13 autres deals sur des logiciels pro ici.

Ça nous trottait dans la tête depuis un moment : comment proposer des deals pertinents aux professionnelles sur la période spéciale du Black Friday ? Non pas que l’idée de pousser de la trottinette électrique ou le dernier Dyson à prix cassé ne soient pas intéressants, mais ce n’est pas trop notre cuisine, car le projet sur Siècle Digital a toujours été de proposer de l’information à des professionnels qui ont une affinité avec la technologie et l’innovation.

Il nous semblait donc pertinent de créer pendant cette semaine, de vous proposer des deals exclusifs et des bonnes affaires sur le marché des solutions à destination des professionnels : logiciels, outils, plateformes et autres SAAS. Nous avons donc échangé avec des start-ups françaises pour obtenir des deals du lundi 23 au lundi 30 novembre. Avec notre partenaire Appsumo, nous avons également complété la liste avec une quinzaine de solutions pro du monde entier pour vous proposer des énormes réductions et de vous équiper à moindres coûts.

Le Black Friday a été repoussé en France, certes, mais on va dire qu’on ne concurrence pas vraiment ici la boutique de quartier. Voici donc, 14 deals avec des réductions allant de 30% à 98% pour obtenir des logiciels, outils et plateformes professionnelles pendant le Black Friday !

1. – 92% sur Depositphotos, la banque d’images au plus de 100 millions de photos

Depositphotos est une bibliothèque de visuels qui propose plus de 100M de photos HD de qualité & autres images vectorielles pour les réseaux sociaux, un blog, un site, etc. La plateforme offre un moteur de recherche avec pléthores de filtres (thèmes, couleurs, localisation, taille, format…).

Le deal : 92% de réduction sur les offres de la banque d’image soit 39$ au lieu de 500$ pour 100 photos/visuels/vecteurs HD utilisables à vie.

2. -30% durant le Black Friday sur Abyssale, l’outil pour automatiser la création de bannières

Abyssale est une plateforme qui permet de générer de manière automatique des bannières publicitaires et sociales & gagner des heures de travail tout en réduisant les coûts de création. L’outil propose des fonctionnalités telles que la génération de visuel automatique multi-formats, le brand preset et plusieurs intégrations.

Le deal : 30% de réductions sur les offres (qui débutent à 29€/mois) avec le code promo SIECLE30.

3. – 30% sur Jamespot, le logiciel de collaboration & communication interne

Jamespot est une plateforme professionnelle qui facilite les besoins de communication et de collaboration des organisations de toutes tailles, que ce soit au niveau organisationnel ou au niveau des équipes. Avec 100 applications, la startup accompagne des entreprises comme BPI France, l’Assurance Maladie, EDF ou Renault dans l’amélioration continue de la gestion de leurs process collaboratifs.

Le deal : 30% de réduction sur l’offre Fast Track à 5euros HT / mois / utilisateur. Vous pouvez dans un premier temps tester la plateforme. Offre valable jusqu’au 30 novembre inclus !

4. -75% sur If-So, l’outil pour afficher des contenus personnalisés et dynamiques aux visiteurs d’un site

If-So Dynamic Content est un plugin WordPress qui vous permet d’afficher du contenu dynamique aux utilisateurs en fonction de leurs termes de recherche, de leur langue, de leur géolocalisation, etc.

Le deal : Pendant le Black Friday, If-So est à 49 dollars au lieu de 199 dollars. Vous pouvez ainsi utiliser If-So sur 5 sites.

5. 30% de réduction sur l’Antichambre, l’université premium de Germinal, leader français du « growth marketing »

L’agence référente sur le Growth marketing Germinal propose une formation sous stéroïde suivie déjà par 400 professionnels qui souhaitent monter en compétences et s’actualiser sur les stratégies de croissance sur l’ensemble des canaux d’acquisition.

Le deal : 30% de réduction sur son best seller, l’Antichambre, ce qui représente une économie substantielle de 120€ par mois.

6. 30% de réduction sur Secret, la plateforme qui propose des offres exclusives pour s’équiper en logiciels professionnels

Secret est la première plateforme française d’offres exclusives à destination des entrepreneurs qui souhaitent bénéficier d’avantages et réductions pour s’équiper des meilleurs logiciels pro du marché (AWS, Airtable, Notion, Stripe, etc).

Le deal : Bénéficiez de 30% de réduction sur tout abonnement Secret avec le code BLACKFRIDAYSD jusqu’au 30 novembre.

7. 80% de réduction sur FreshLMS, la plateforme complète pour créer et vendre ses formations en ligne

FreshLMS est une plateforme no-code qui vous permet de créer, personnaliser & vendre vos cours en ligne – e-learning avec gestion de landing pages et traitement des paiements.

Le deal : 99$ en achat unique au lieu de 468$ jusqu’au 30 novembre inclus.

8. 30% de réduction sur Flatchr, le logiciel de recrutement rapide, tout-en-un et collaboratif durant le Black Friday

La solution Flatchr accompagne les profils dédiés au recrutement pour leur simplifier la logique d’acquisition et la gestion des candidatures tout en multidiffusant leurs offres sur plus d’une centaine de sites d’emploi et autres Jobboard.

Le deal : 30% de réduction sur l’ensemble des offres de Flatchr annuelles de la première année (consultables ici) du 23 au 30 novembre (inclus) :

Le Plan basic : 412€ HT/an au lieu de 588€ HT/an

Le Plan Pro : 832€ HT/an au lieu de 1188€ HT/an

Le Plan Business : 1672€ HT/an au lieu de 2388 € HT/an

9. 30% de réduction sur SEOQuantum, la plateforme SEO pour doper son trafic organique via l’optimisation des contenus

SEOQuantum accélère la croissance des entreprises via l’acquisition de trafic organique grâce à l’optimisation des contenus grâce au machine learning avec 3 outils : analyse sémantique, crawler sémantique et clusters thématiques.

Le deal : Bénéficier de 30% de réduction sur les offres silver et gold de SEOQuantum grâce au code promo bfsiecledigital.

10. -80% sur Happy Scribe, le logiciel de transcription & sous-titrage vidéo & audio

Happy Scribe est une vraie belle technologie française pour transcrire, sous-titrer ou encore traduire les fichiers vidéo & audio de manière totalement automatisée.

Le deal: 80% de réduction sur Happy Scribe soit 69$ au lieu de 324$.

11. -30% sur Kaspr, l’outil pour obtenir le téléphone et l’email de profils LinkedIn et automatiser sa prospection

Kaspr est un outil qui permet d’automatiser la récolte d’informations directement depuis les profils LinkedIn. Une fois les profils pertinents identifiés, Kaspr enrichit ces derniers avec leur adresse mail et leur numéro de téléphone et les exporte sur la plateforme.

Le deal: Les offres mensuelles de Kaspr débutent à 30$ / mois pour 50 crédits et 45$ pour 100 crédits. Dans le cadre du Black Friday, nous vous proposons une réduction de 30% exclusive pour les lecteurs de Siècle Digital avec le code promo : BLACKFRIDAY30.

12. – 30% sur Axonaut, le logiciel CRM français qui facilite la gestion des TPE-PME

De la prospection à l’encaissement, Axonaut permet aux organisations de gérer sur un seul et même outil intuitif, des fonctionnalités CRM, de devis & factures, de pilotage & comptabilité ainsi que les dépenses.

Le deal : Vous bénéficiez donc de 30% de réduction sur l’abonnement un et deux ans ! Ainsi, au lieu de payer 29,99€ / mois, les clients ne payent plus que 20,99 € / mois.

13. 95% de réduction sur Oviond, la plateforme de reporting qui rassemble toutes les données marketing

Oviond est une plateforme numérique personnalisable qui combine et organise toutes vos données marketing (ou celles de vos clients) en dashboard avec les informations utiles et automatise le reporting.

Le deal : Pour 59$ et donc un achat à vie et non un abonnement mensuel, Oviond s’affiche pendant le Black Friday à -95%.

14. 93% de réduction sur SuiteDash, le logiciel all-in-one qui regroupe tous les outils business

Les boîtes à outils intégrées et les automatismes prédéfinis de SuiteDash vous offrent un moyen abordable et professionnel de rationaliser votre activité, de collaborer avec votre équipe, d’automatiser vos processus et de satisfaire vos clients.

Le deal : 79$ en achat unique et à vis au lieu de 1 188$.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.