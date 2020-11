Le groupe français Atos a annoncé, lundi 16 novembre, un investissement de 2 milliards d’euros pour sa plateforme Atos OneCloud. Cet investissement s’étendra sur une durée de cinq ans. Cette plateforme viendra compléter l’activité de l’entreprise dédiée au cloud, avec une dizaine de nouvelles offres qui répondront aux besoins des différents clients. La volonté de l’entreprise française, avec ce nouveau projet, est de proposer des solutions à intégrer dans différents secteurs cloud, en partenariat avec des géants du secteur tels que Amazon Web Services ou encore Google Cloud.

Atos propose des solutions innovantes pour une solution de cloud hybride

Comme Atos le précise dans son communiqué de presse, l’heure est venue de lancer OneCloud afin d’accélérer la migration des clients de l’entreprise vers l’informatique à la demande, le tout grâce à une seule et unique plateforme. Elie Girard, le directeur général de la société précise être “convaincu que le Cloud est, plus que jamais, la pierre angulaire de l’économie digitale, et Atos dispose d’atouts uniques pour aider ses clients à en extraire toute sa valeur”. Selon lui, l’offre cloud développée par Atos est la seule solution du marché intégrant un ensemble de services à la fois de conseil et d’expertise dans la transformation d’applications.

Avec OneCloud, Atos espère convaincre les entreprises d’accélérer leur migration vers le cloud. Pour cela, l’entreprise pourra leur proposer des avantages adaptés à leurs différents secteurs d’activités. De plus, Atos pourra travailler avec différents acteurs du marché du cloud, grands ou petits, nationaux ou internationaux, le maître mot sera l’adaptation. La société proposera, par ailleurs, à ses clients de faire cette migration au rythme qui leur correspond, à savoir en une seule fois ou petit à petit, une branche après l’autre.

En complément, la société pourra ajouter des conseils et des services…

En déployant OneCloud, Atos pourra piocher dans pas moins de 10 offres différentes pour constituer un programme sur mesure pour chacun de ses clients. OneCloud intégrera ainsi une plateforme de cloud privé prête pour son déploiement, tout autant que des serveurs puissants. En s’appuyant sur cela, Atos pourra donc intervenir dans de nombreux projets différents, et s’adapter aux besoins.

Finalement, ces cinq prochaines années, Atos va pouvoir intensifier ses investissements afin de renforcer ses capacités dans le cloud, mais aussi de continuer un vivier plus important d’experts certifiés dans le domaine et d’accélérer les recherches de façon à proposer plus de solutions performantes aux clients.