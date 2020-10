Snapchat élargit son catalogue de fonctionnalités. Dans un communiqué de presse publié le 22 octobre 2020, le réseau social a annoncé la possibilité de scanner des aliments ou des bouteilles de vin à travers l’application pour obtenir des informations à leur sujet, idéal pour faire ses courses !

La caméra de Snapchat permet de faire de plus en plus de choses

Ces innovations avaient été dévoilées lors du Snap Partner Summit 2020, et elles font enfin leurs débuts. Elles ont été rendues possibles grâce à des partenariats permettant à Snap d’étendre les usages de sa caméra, l’élément central de son application. Le premier a été établi avec Yuka, appli made in France permettant de scanner le code barre des aliments pour obtenir des informations concrètes concernant leur impact sur la santé. Désormais, cette fonctionnalité est disponible directement depuis Snapchat.

La seconde collaboration a été réalisée avec l’application Vivino. Décrite comme la « la plus grande communauté œnophile et la plus grande place de marché de vins au monde », elle va permettre aux utilisateurs de Snapchat de scanner près de 12 millions de vins différents afin de se renseigner sur leurs notes ou encore leurs critiques.

Plus tôt cette année, le réseau social avait introduit d’autres outils similaires, comme la possibilité d’identifier une race de chiens ou une espèce de plantes. « Qu’il s’agisse de trouver un objectif amusant qui exprime parfaitement votre humeur, de vous aider à naviguer dans les allées des épiceries ou même dans votre propre garde-manger, Scan et notre appareil photo est un point de départ pour aider les Snapchatters à s’exprimer et à découvrir le monde », explique Snapchat dans son communiqué.

À fond sur la réalité augmentée

En plus de cela, Snapchat a récemment lancé Local Lenses, son nouvel outil collaboratif lui aussi basé sur la réalité augmentée, véritable socle de l’application qui va continuer de largement se développer dans ce domaine. Elle offre également et depuis peu la possibilité d’ajouter de la musique sur un snap de la même manière que sur TikTok et Instagram, ses deux principaux rivaux.

Pour rappel, Snapchat a récemment révélé les résultats de son troisième trimestre 2020 et les chiffres sont très positifs pour l’entreprise, qui a notamment enregistré plus de 11 millions d’utilisateurs actifs en plus qu’au trimestre précédent.