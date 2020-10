Chers utilisateurs d’Apple, peut-être ne le saviez-vous pas encore, mais il est tout à fait possible de changer les icônes qui apparaissent sur iPhone et sur l’iPad. Comment ? Grâce à la mise à jour iOS 14. Cette dernière permet de profiter d’un écran d’accueil entièrement personnalisé, mais aussi de modifier l’icône d’une application, avec des images qui n’ont pas nécessairement de rapport avec l’application initiale.

Des icônes personnalisées et dessinées

Drawcon est une application disponible sur iOS et qui permet de créer des icônes entièrement personnalisées et dessinées, pour modifier les icônes actuelles de Facebook, Messages ou encore Safari ! Un outil pratique qui laisse libre court à la créativité et à l’imagination !



Comment modifier l’icône d’une application ?

Le fonctionnement de Drawcon est très simple. Une fois l’application installée, deux icônes apparaissent. L’une avec un fond blanc, l’autre un fond noir. La couleur du fond peut être modifiée. Il est possible de dessiner dans ces dernières, avant de sauvegarder les images réalisées dans son iPhone. Drawcon est une application payante à 2,29 euros.

Pour modifier l’icône d’une application sur iPhone et avec iOS 14, il faut utiliser l’application Raccourcis. Il faut alors créer un nouveau raccourci. Pour cela, il faut cliquer sur « ajouter une action », choisir « ouvrir l’app ». À présent il est tant de choisir l’application pour laquelle l’icône doit être modifiée. Ensuite, il suffit de cliquer en haut à gauche sur les « … » puis de nommer le raccourci et modifier le nom de l’application et son icône ! Pour enregistrer le raccourci et voir ce dernier apparaître, il suffit de cliquer sur ajouter.