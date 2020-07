Nombreuses sont les entreprises à utiliser Slack au quotidien pour gérer leur business. D’autres utilisent également les SMS pour facilement échanger avec leurs clients. Et s’il était possible de combiner Slack et SMS, directement au sein de Slack ? C’est ce que propose la solution Clerk.

Clerk une solution de SMS et MMS conçue pour Slack. Depuis Slack, il est ainsi possible d’envoyer des SMS à des clients ou bien de répondre à ces derniers directement via la plateforme. Clerk a été lancé en janvier dernier et peut s’utiliser dans différents cas comme par exemple pour entrer en contact avec un prospect, répondre facilement aux questions des clients ou encore proposer des promotions etc. Parmi les clients de Clerk, on retrouve des startups, des cabinets d’avocat, des entreprises du secteur immobilier ou tout simplement des services client. Grâce à Clerk, il n’est plus nécessaire d’avoir une autre application ou un autre site pour gérer les campagnes SMS.

Des SMS et MMS directement via Slack et consultables par toutes les équipes



Pour envoyer un message, depuis Slack via Clerk, il suffit de taper le nom du contact et ensuite de taper /sms directement dans Slack. Pour répondre à un SMS via Slack, il faut cliquer sur la bulle avec les trois petits points !

À noter, il n’y a aucune limite pour importer des contacts ! Ces derniers peuvent être importés, via l’une des intégrations de Clerk à savoir : Google, Hubspot, GSheets etc. Par ailleurs, il est possible de conserver son numéro de téléphone professionnel ou bien d’obtenir un nouveau numéro.

Clerk est un outil freemium. Un plan gratuit est proposé pour tester l’outil. Ensuite, deux offres sont proposées en fonction des besoins de chacun :