Les community managers et social media managers utilisent tout un tas d’outils pour gérer les réseaux sociaux de leurs clients ou de leur entreprise. Pour répondre à leurs besoins, il leur faut un outil permettant la création de posts, la planification, la modération, et bien évidemment l’analyse de leurs actions. Il va de soi que ces outils servent également à programmer les posts sur chaque réseau. Sur le marché, les solutions sont nombreuses et les différences résident dans les fonctionnalités disponibles ainsi que sur le prix.

Une gestion optimisée de tous les réseaux sociaux

Publer est un outil de gestion des réseaux sociaux permettant de créer, planifier, analyser ses posts et travailler en équipe sur une interface unifiée. Un outil entré de gamme pertinent pour les social managers et les marketeurs, qui se présente comme une alternative à Hootsuite ou encore Metricool.

Publer permet de publier sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest et Google My Business. Instagram et YouTube devraient être disponibles prochainement.



Une fois inscrit à l’outil, il faut connecter vos différents comptes sur les réseaux à Publer.

Parmi les fonctionnalités principales de Publer on peut citer la création de posts. Pour éviter d’écrire plusieurs fois les mêmes informations, comme l’adresse d’un site internet, un numéro de téléphone, Publer propose des shortcodes.

Dans le cas où des posts similaires seraient postés sur plusieurs réseaux, Publer offre la possibilité de réaliser des modifications, par exemple ajouter des hashtags sur Facebook ou poster uniquement 4 photos à la place de 5 sur Twitter. Il est également possible de planifier des commentaires, une fois le poste publié ou quelques jours après.

Pour planifier un post avec Publer, il existe 4 possibilités :

manuellement : il suffit de choisir la date et l’heure de publication

publication automatique : Publer utilise le calendrier de planification et post sur le créneau le plus intéressant

recycler un post : permet de programmer un post plusieurs fois, toutes les semaines ou deux fois par mois par exemple

récurrence : permet de programmer un post qui revient plusieurs fois, sur une certaine période de temps

Publer offre également une fonctionnalité de publication en lots, permettant de planifier plusieurs posts en même temps, à partir d’un fichier CSV. Grâce à Publer il est possible de programmer jusqu’à 500 posts en même temps.

Afin d’analyser les résultats des différents posts, Publer propose un tableau de bord complet avec le reach et l’engagement de chaque post en fonction du réseau social.

Enfin, fonctionnalité très appréciée dans Publer, l’onglet “Teams”. Ce dernier permet de créer des équipes différentes, avec des membres différents en fonction du réseau social assigné.

Un outil accessible à vie pour moins de 39 dollars

Récemment mise en avant sur Appsumo, une offre intéressante est proposée pour profiter de Publer sur une durée illimitée. Avec l’offre Single à 39 dollars et non 683 dollars, il est possible de connecter 30 comptes de réseaux sociaux et ajouter 3 membres d’équipes. L’offre Double permet la gestion de 60 comptes par 6 membres pour 78 dollars au lieu de 1366 dollars. Enfin, l’offre Multiple permet de connecter 90 comptes à Publer, qui peuvent être gérés par 9 membres, le tout pour 117 dollars et non 2049 dollars. Une bonne opportunité à petit prix pour tout professionnel souhaitant s’équiper d’un logiciel professionnel rassemblant les principales fonctionnalités d’un outil moderne de management des réseaux sociaux.

PROFITEZ D’UN ACCÈS À VIE À PUBLER POUR 39$ AU LIEU DE 683$

