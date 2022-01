Dans une étude publiée le 25 janvier 2022, Agorapulse, première plateforme française de social media management, dévoile les grandes tendances du community management en France, en 2021. Pour comprendre les pratiques des community managers, les équipes de l'entreprise parisienne ont analysé 1,6 million de publications entre juin et novembre 2021.

Facebook n'est pas mort selon Agorapulse

Décrié depuis plusieurs années, Facebook reste le réseau social le plus utilisé par les community managers. Selon Agorapulse, « même si beaucoup pensent que la plateforme est en déclin, elle reste néanmoins la plus utilisée par les community managers français pour poster du contenu ». Une publication sur deux concerne le réseau social fondé par Mark Zuckerberg en 2004. C'est Instagram qui occupe la deuxième position, assez loin derrière, avec un volume de publications qui représente 18,5% sur l’ensemble des réseaux sociaux. Ensuite viennent Twitter, LinkedIn et YouTube.

Il y a l'utilisation et il y a la fréquence de publications. Sur ce deuxième point et sans grande surprise, c'est Twitter qui remporte la palme. L'oiseau bleu est justement reconnu pour cette caractéristique. L'usage et l'algorithme de la plateforme en ont décidé ainsi. Les community managers publient en moyenne 18 tweets/mois sur ce réseau social. Facebook est en deuxième position avec une moyenne de 10 posts/mois, suivi par Instagram (8 posts/mois), puis LinkedIn (7 posts/mois) et YouTube (4 posts/mois).

Des publications le week-end pour plus d'engagement ?

Dans son étude, Agorapulse a également analysé les contenus qui ont le plus engagé au cours de l'année 2021. Le carrousel a le vent en poupe. Si la photo reste le contenu le plus partagé (environ 75%), c'est bien le carrousel qui est le contenu le plus engageant. Toutes plateformes confondues. Bon à savoir pour vos prochaines publications. La vidéo fonctionne toujours aussi bien : c'est le type de contenu le plus engageant sur Facebook. Notons également que le partage de lien suscite davantage d’engagement sur Facebook que sur LinkedIn « où l’engagement sera supérieur avec le partage de photos ou de vidéos ».

La plateforme de social media management française dévoile également les meilleurs jours pour publier. Une tendance se dégage : le samedi et le dimanche semblent être les deux journées les plus intéressantes pour les community managers. Moins de publication, plus de visibilité ? Les données d'Agorapulse semblent le confirmer. Au niveau des horaires, sur Facebook l’engagement est en moyenne plus important à 13h et après 19h alors que sur Instagram il est préférable de publier l’après-midi et le soir après 21h, tout comme sur Twitter. Sur LinkedIn, mieux vaut publier tôt le matin ou après 18h.

Dernier sujet analysé : les hashtags. On découvre que leur utilisation varie en fonction des réseaux sociaux. Sur Instagram, 80% des publications comportaient en 2021 au moins un hashtag. Sur Facebook et YouTube, la majorité des posts n'ont pas de hashtags. Selon Agorapulse, « sur Instagram, LinkedIn et Twitter, l’utilisation de hashtags favorise plutôt l’engagement pour les petits comptes : plus de hashtags utilisés, plus d’engagement ». La plateforme de social media management présente également les 10 hashtags les plus utilisés par les community managers français sur Instagram en 2021 :