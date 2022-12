Initialement, la création de contenus demande de maîtriser des outils assez complexes tels que Photoshop ou Illustrator. Et s’il existait des alternatives plus accessibles ? Les outils permettant de simplifier la conception de visuels ont inondé le marché, avec des solutions poussées à l’IA telles que FeedHive, ou des applications sur smartphone comme Piggy. Cette dernière est totalement gratuite !

Une galerie de templates à disposition

Piggy est une application disponible sur l’App Store comme sur le Play Store. Une fois celle-ci installée et votre compte créé, il est l’heure de vous lancer dans la création de votre contenu visuel. Pour ce faire, vous avez deux possibilités. La première est d’utiliser un des templates proposés. Il en existe un large choix avec des designs très varié. La plupart sont très colorés avec des éléments graphiques originaux. Ils répondent à différents cas d’usage : sondage, présentation d’une vidéo ou autre.

La seconde possibilité est de partir d’une feuille blanche. Vous créez votre modèle de A à Z, de la conception en passant par le texte. Vous pouvez ajouter tous les éléments interactifs que vous souhaitez : vidéo YouTube, enregistrement audio, images ou autre. Une bibliothèque de stickers et de GIF est mise à votre disposition pour rendre votre création plus attractive et amusante. L’ajout d’éléments nécessite d’appuyer sur un ou deux boutons. Autant dire que vous ne perdrez pas de temps à essayer de manier les rouages de l’outil.

Une fois que vous avez laissé s’exprimer l’artiste qui est en vous, vous pouvez partager le contenu à votre équipe ou un client. Il est possible de copier et de coller le lien, ou de cliquer sur l’une des applications que vous souhaitez utiliser pour envoyer l’URL : WhatsApp, LinkedIn, Facebook ou encore Twitter.

En somme, Piggy est un outil pratique pour tout professionnel opérant dans le domaine de la création de contenus, notamment à destination des réseaux sociaux. Il s’adresse particulièrement aux Community Managers qui seraient à la recherche d’un outil simple à prendre en main pour créer rapidement des contenus visuels interactifs depuis leur smartphone.