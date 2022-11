2023 pointe le bout de son nez, et il est déjà temps de préparer ses futures campagnes marketing. C’est pour aider les entreprises dans cette tâche que Qualifio a mis au point un document premium et gratuit récapitulant les dates clés de l’année à venir. La plateforme, qui est une référence dans la création de l’engagement et la collecte des données grâce à des campagnes marketing interactives, y partage son expertise pour vous aider à tirer le meilleur parti des futurs événements.

Un document indispensable pour organiser ses campagnes

Chaque année, la sortie du calendrier de Qualifio est attendue avec enthousiasme par les experts du digital. Chaque édition est téléchargée par plus de 9 500 professionnels du marketing des plus grandes marques européennes. Ultra complet, ce document est un point d’appui essentiel pour planifier des campagnes à l’avance et trouver des idées d’actions commerciales à mettre en place.

Il répertorie 370 événements autour desquels créer des contenus ou mettre au point des stratégies digitales. Pour chaque mois, Qualifio vous délivre le Top 5 de ceux à ne pas manquer. Des idées de campagnes sont également fournies pour vous inspirer tout au long de l’année. Le petit bloc-notes disponible sur le calendrier vous permettra d’écrire celles qui vous semblent le plus pertinentes.

370 événements sur lesquels capitaliser en 2023

Le calendrier 2023 est rythmé par de multiples moments durant lesquels les marques peuvent animer leurs communautés et prendre la parole de façon originale et contextuelle. Revenons sur quelques-uns d’entre eux.

En janvier se tiendra la 80ᵉ cérémonie des Golden Globes. C’est une occasion de discuter de cinéma avec votre communauté et, pourquoi pas, de commenter l’événement en direct. Il y aura, sans aucun doute, des mêmes à en tirer.

La Saint-Valentin est l’événement incontournable du mois de février. Il est possible de proposer des promotions à prospects en couple comme célibataire. Objectif séduction et conversion.

Mars pointe le bout de son nez quelques semaines plus tard avec la journée mondiale du tennis, qui se tient le 6. C’est l’occasion d’interroger votre communauté à propos de leur tennisman et tenniswoman favoris. Côté sport, le grand prix d’Australie est aussi important. La Saint-Patrick et la journée des femmes ne sont pas non plus à négliger.

Le printemps s’installe, et le mois d’avril débute. Le 1er, c’est le moment de passer le micro à votre audience et d’entendre leur meilleur poisson d’avril. Vient alors Pâques, puis la journée mondiale de l’art. En mai, c’est la fête des mères et en juin, celle des pères ! L’été fait son grand retour, ainsi que de nombreux événements culturels et sportifs. En juillet se tient le Tour de France et de nombreux festivals, comme celui de Dour. On continue les festivités en août avec la journée internationale de la bière.

En septembre, les cours reprennent. L’automne revient, tout comme les journées européennes du patrimoine. Peu de temps après, les costumes sont de sortie pour Halloween. C’est le moment idéal pour publier des contenus colorés et originaux. Le mois d’après, c’est l’heure du Movember et du Black Friday ! Viennent alors les fêtes de fin d’année et la journée internationale du pull moche de Noël.

Le calendrier édité par Qualifio vous permettra de garder un œil sur tous les événements qui se tiendront. Il est même possible de l’intégrer à votre agenda Google pour être sûr de ne rien manquer. Téléchargez-le dès maintenant pour commencer à élaborer vos stratégies marketing de 2023.