Si la création de contenus sur les réseaux sociaux demande une vraie réflexion et du temps de construction, les jeux-concours peuvent devenir de sacré bourbier, entre la mise en place de la mécanique, du design, le tirage au sort… Pourtant ce type de contenu est un des plus gros leviers d’engagement dans une stratégie social media ! Plébiscités, ils nécessitent souvent un temps énorme de création ou de passer par des outils qui se révèlent couteux.

L’outil pour créer des jeux-concours performants !

Socialmonials est une plateforme social media qui permet de créer et planifier des posts (et automatiser les reposts), comme des jeux-concours, gérer les tirages au sort ou encore des campagnes de referral. Cet outil utilisé par plus de 7 000 entreprises vise à optimiser les campagnes social media avec des fonctionnalités d’automatisation, des templates variés de jeux-concours et des analytics avancés.

Une fois inscrit sur l’outil, il faut connecter les comptes des réseaux sociaux. Socialmonials permet de se connecter à Google My Business, Facebook, LinkedIn, Twitter et YouTube. Pour publier directement sur Instagram, il faut utiliser l’intégration avec Vyral.io. Pour lancer une campagne, L’outil propose de nombreux templates répartis en différentes catégories : inscription, concours, referral, engagement, vidéo, photo… Aucune compétence technique, n’est nécessaire pour modifier les templates. Ces derniers peuvent être entièrement planifiés.

Une fois la campagne créée, il suffit de la planifier, sur l’ensemble des réseaux sociaux choisis. Socialmonials offre une fonctionnalité qui détermine le meilleur horaire pour poster en fonction d’un objectif : obtenir des clics, des leads, vendre… Il est également possible de reposter du contenu déjà publié, de manière automatique.

Un outil qui automatise la publication des posts

Socialmonials propose aussi de nombreux templates de lotterie, pouvant être utilisé pour récompenser les clients. Pour cela ils doivent réaliser des actions particulières sur les réseaux, pour avoir plus de chance de gagner, comme par exemple partager un tweet, télécharger une vidéo témoignage, une photo…

Socialmonials permet également de créer des entonnoirs de campagnes. Il est ainsi possible de modifier la page de remerciement par une autre campagne ou redirige sur votre site.

L’outil s’intègre avec diverses plateformes comme SendFox, que nous présentions il y a quelques jours et permettant d’envoyer un nombre illimité de mails personnalisés et automatisés ou encore Mailerlite.

Enfin, afin de suivre l’ensemble des campagnes, Socialmonials met à dispose de nombreuses données pour optimiser ces dernières et le ROI. Des graphiques sont présentés et permettent de voir quel genre de messages fonctionne le mieux ou encore les sources les plus pertinentes…

Socialmonials est un outil payant. Grâce à une offre spéciale avec Appsumo, il est possible d’accéder à vie à l’outil pour moins de 70 dollars. En fonction des besoins de chaque entreprise, diverses offres sont proposées :

Single à 69 dollars au lieu de 1788 dollars, permet de profiter d’un espace de travail, connecter 30 comptes

Double affiché à 207 dollars et non 3576 dollars donne accès à 2 espaces de travail et permet de connecter 60 comptes de réseaux sociaux

Enfin, Multiple à 207 dollars au lieu de 5364 dollars offre 3 espaces de travail et la possibilité de connecter 90 comptes sur les réseaux sociaux.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certain produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.