Sony vient de déposer un brevet pour nouvel appareil robotique de compagnie. Celui-ci aurait pour mission d’accompagner son propriétaire lors de parties de jeux vidéo, mais aussi pendant le visionnage de séries télévisées ou de films, et serait en mesure de répondre et de réagir aux émotions humaines.

Dans son brevet déposé auprès de l’office américain des brevets, Sony présente un petit robot à la forme de nuage, avec des yeux, des bras et des jambes. Il y est décrit comme une “unité de détection d’émotions” qui servirait de compagnon de jeu. De fait, ce petit robot de compagnie serait capable de faire preuve d’empathie et d’interagir avec son propriétaire en fonction de ses émotions, que ce soit de la colère, de la joie, de la surprise ou même de la déception.

Pour parvenir à cet objectif, l’appareil serait doté d’une caméra, de microphones, mais aussi de capteurs de mouvements et de capteurs biométriques qui mesureraient, notamment, la fréquence cardiaque et le taux de transpiration du joueur. Aussi, ce robot disposerait d’une “jaune d’amour” lui permettant d’analyser s’il est apprécié ou non par son propriétaire.

Pour illustrer son propos, Sony explique que si vous mettez votre robot à charger trop longtemps après que celui-ci vous ait signalé sa batterie faible, alors il en déduira que vous ne l’aimez pas. Par conséquent, il sera moins enclin à vous encourager lors de vos parties.

La question se pose : quelle serait l’utilisé d’un tel appareil ? Sony apporte un début de réponse en expliquant :

“Il est attendu que l’affinité de l’utilisateur avec le robot augmente et que la motivation pour jouer est améliorée par le fait que le robot regarde le gameplay aux côtés de l’utilisateur et se montre content ou triste avec lui. De plus, si on pense non seulement aux jeux, mais aussi aux films et aux programmes TV, il est attendu que l’utilisateur apprécie plus le contenu en le regardant accompagné du robot par rapport à un visionnage seul.”