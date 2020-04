On apprenait il y a quelques mois que Shopify rejoignait le projet Libra de Facebook. Aujourd’hui, l’entreprise semble sur la bonne voie, comme l’indique Bloomberg, pour le développement de ses projets. L’un de ses responsables a indiqué que le trafic et les ventes de Shopify étaient similaires à celle du black friday, journée où les promotions sont très importantes aux États-Unis. Selon ce même responsable, le plus haut niveau de ventes pourrait avoir lieu prochainement.

Sur Twitter, Jean-Michel Lemieux, le directeur de la technologie de Shopify a déclaré “Alors que nous aidons des milliers d’entreprises à se mettre en ligne, notre plateforme gère désormais chaque jour le trafic du niveau du Black Friday. Il ne faudra pas longtemps avant que le trafic ait doublé, ou plus”.

As we help thousands of businesses to move online, our platform is now handling Black Friday level traffic every day!

It won’t be long before traffic has doubled or more.

Our merchants aren’t stopping, neither are we. We need 🧠to scale our platform.https://t.co/e2JeyjcEeC pic.twitter.com/6lqSrNUCte

