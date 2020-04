Alors que les applications de visioconférence connaissent un pic de téléchargement record, Google décide d’améliorer son application Google Duo grâce à l’intelligence artificielle. L’objectif de WaveNetEQ, l’IA développée par Google, est de remplacer les données audio perdues lorsque votre connexion est instable.

WaveNetEQ : l’IA qui comble les défauts sur Google Duo

C’est une tâche de haut niveau que Google demande à cette intelligence artificielle, basée sur le machine learning : remplir les blancs lorsque vos données audio se perdent en cours de route. WaveNetEQ doit venir remplacer votre voix lorsque celle-ci altérée par une mauvaise connexion Internet. Un bruit artificiel qui ressemble à la parole humaine, généré par le machine learning, donnera l’impression que vous êtes toujours là.

C’est le moment idéal de lancer une telle innovation pour Google Duo. En effet, le confinement quasi mondial nous incite à passer par de telles applications pour garder un lien avec nos amis et notre famille. Google a déjà une application dédiée aux professionnels. Vous la connaissez probablement, elle s’appelle Hangouts Meet. Google Duo est une application qui a vu le jour en 2016. À l’époque, Google voulait concurrencer FaceTime en proposant son application sur iOS. Aujourd’hui l’application a même sa version web.

Un petit bijou technologique

Aujourd’hui il semblerait que Google revienne en force avec son application destinée aux particuliers. Les chercheurs de l’entreprise estiment que 99% des appels subissent une perte de données audio. 20% d’entre eux en perdent plus de 3% et 10% en perdent plus de 8%. Cela représente beaucoup de données audio à remplacer. Pour faire face à ce problème, Google fait le choix de l’intelligence artificielle.

Habituellement, la dissimulation de la perte des données peut vite avoir l’air robotisé ou répétitif. Avec la solution de WaveNetEQ, basée sur la technologie de réseau neuronal de DeepMind, Google pense avoir trouvé la bonne solution. Cette intelligence artificielle a été formée sur des données provenant de plus de 100 personnes différentes dans 48 langues.

Évidement cette intelligence artificielle a été conçue pour remplacer des sons courts, et non des mots entiers. Après 120 millisecondes de silence, l’intelligence artificielle s’éteint. Bref, il s’agit d’un petit bijou de technologie qui devrait rendre vos appels beaucoup plus fluides lorsque votre connexion fait défaut. Cette technologie est déjà disponible pour les appels Duo effectués sur les smartphones Pixel 4.