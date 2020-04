Ce sont les grandes gagnantes de cette sombre période. Puisque le télétravail est de mise et que la distanciation sociale fait désormais partie de notre quotidien, les applications de visioconférence sont devenues indispensables pour que nous puissions continuer à travailler. Un nouveau rapport d’App Annie montre que du 14 au 21 mars, il y a eu 62 millions de téléchargements d’apps de visioconférence.

62 millions de téléchargements en une semaine

C’est la meilleure semaine de tous les temps pour les entreprises du secteur. Parmi les apps de visioconférence qui fonctionnent le mieux et qui ont le plus la cote, nous retrouvons Zoom, Teams (de Microsoft), Houseparty ou encore Hangouts Meet. Ces quatre applications ont été téléchargées 62 millions de fois en seulement une semaine. Une telle croissance était prévisible, mais aujourd’hui nous avons des chiffres précis qui nous le prouve.

La semaine du 14 au 21 mars a connu une augmentation des téléchargements de 45% par rapport à la semaine précédente. Cette semaine correspond au moment où la France a été placée en quarantaine. Notons que ce sont les applications de visioconférence qui ont connu la plus forte croissance depuis le début du confinement. Le nombre de téléchargements a augmenté de 90% par rapport à la moyenne hebdomadaire des téléchargements d’applications professionnelles en 2019.

Zoom est l’application qui s’en sort le mieux

C’est l’application Zoom qui sort du lot cette année, au point d’inquiéter Microsoft Teams. Cette application est particulièrement plébiscitée au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Europe. Pourtant, des révélations de Vice ont bien failli tout faire capoter. Zoom transmettait nos données à Facebook dans le plus grand des secrets. Heureusement, quelques jours après cette découverte, l’application a mis à jour la version iOS de son app pour régler ce problème.

Si l’application a été téléchargée par beaucoup de nouveaux utilisateurs, il est intéressant de s’arrêter sur la mécanique de ces téléchargements. Le réflexe n’est pas d’aller sur l’App Store ou le Play Store pour télécharger l’application. Le nombre d’utilisateurs a augmenté parce que vous avez probablement reçu une invitation à une réunion en visioconférence.

Houseparty : pour continuer de faire la fête

L’application Houseparty, très populaire auprès de la génération Z, a connu une croissance très rapide en Europe et ailleurs. Cette application n’est pas pensée pour les réunions à distance, mais plutôt pour les apéros en ligne. En Italie, du 14 au 21 mars, cette application a été téléchargée 423 fois plus que le nombre moyen hebdomadaire de téléchargements au quatrième trimestre de l’année 2019. En Espagne, c’est 2 360 fois plus que la moyenne du quatrième trimestre… Un record absolu.

App Annie précise que :