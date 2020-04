Après avoir disparu des radars pendant plusieurs années, Spyjinx fait à nouveau parler de lui. Ce jeu mobile développé par Epic Games et Bad Robot Entertainment, la société de production du célèbre réalisateur J.J. Abrams, se dévoile (enfin) officiellement et se lancera en bêta fermée très prochainement sur plusieurs territoires.

Un jeu d’espionnage qui mêle RPG, stratégie et action

Initialement annoncé en 2015 pour une sortie prévue l’année suivante, Spyjinx avait disparu des radars jusqu’à aujourd’hui. En effet, suite à des problèmes de développement, le projet n’avait plus donné de ses nouvelles et avait fini par tomber dans l’oubli. C’est dans un article publié sur son blog qu’Epic Games, le studio à l’origine de Fortnite, a annoncé officiellement (et par surprise) son grand retour :

“Bienvenue à la Ligue Jinx, où seuls les plus grands cerveaux rivalisent pour prouver leur valeur. Avez-vous ce qu’il faut pour monter dans la Ligue… ou votre histoire finira-t-elle dans le ventre d’un requin ?”

Spyjinx, est donc un jeu mobile qui plante son décor dans “le monde secret de l’espionnage, des braquages exaltants et des gadgets dingues” et qui mélange plusieurs genres, parmi lesquels la stratégie, l’action, ainsi qu’un développement de personnages emprunté au RPG. Les joueurs devront établir une base, la personnaliser avec de nouvelles salles et technologies, acquérir de nouveaux lieux et, bien évidemment, dérober des objets.

Pour cela, ils devront faire appel à leurs agents spécialisés qui auront des capacités uniques, pouvant aller de “pirates informatiques à bagarreurs“, et qui pourront être équipés de gadgets spéciaux. Aussi, les joueurs devront être particulièrement attentifs au timing imposé pour pouvoir dérober les objets cachés dans les bases ennemies, ainsi qu’à leur barre d’énergie puisque c’est elle, qui leur permet d’effectuer des actions.

Spyjinx sera d’abord disponible en bêta fermée

Dans un premier temps, Epic Games a annoncé que son jeu serait disponible seulement à travers une bêta fermée accessible aux joueurs iOS se trouvant en Malaisie. Plus tard, ce sont les joueurs australiens qui auront la chance de pouvoir télécharger le jeu, toujours en bêta et sur iOS. Comme le précise Epic Games dans son post, certaines parties du jeu sont encore en développement et c’est pourquoi cette version présentera sûrement divers problèmes.

Ces sessions en bêta fermée permettront justement de les identifier afin de pouvoir sortir une version stable à l’international, lors du lancement officiel du jeu. Néanmoins, aucune date officielle de sortie n’a pour l’instant été révélée. Tout ce que l’on sait d’ores et déjà, c’est que Spyjinx sera disponible pour les joueurs iOS et Android. Il n’y a maintenant plus qu’à faire preuve de patience…