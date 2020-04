Cela n’est pas nouveau : Facebook permet à ses utilisateurs de télécharger un fichier contenant toutes les données qu’il a les concernant. Aujourd’hui, Facebook annonce permettre aux utilisateurs de télécharger plus de données liées à Instagram, de même que Facebook pour garder un oeil sur ce que l’entreprise de Mark Zuckerberg sait à propos d’une personne.

Facebook vous dévoile un peu plus ce qu’il sait de vous

L’entreprise américaine aurait-elle décidé d’être un peu plus transparente ? C’est en tout cas ce que laisse penser la nouvelle mesure annoncée. Facebook va effectivement permettre de consulter et de télécharger plus d’informations que celles qu’il indiquait déjà à ses utilisateurs.

Cette mesure sera identique sur Instagram et c’est une bonne nouvelle dans la mesure où cette collecte de données manquait jusqu’ici de transparence et soulève des problèmes en terme de confidentialité des données. En effet, l’utilisateur n’a pas vraiment de contrôle sur ce que collecte le réseau social à son propos.

Mieux comprendre les contenus proposés par les plateformes sociales

Vous cherchez à savoir pourquoi Facebook et Instagram vous montrent des contenus de cuisine, d’objets liés à ce domaine ? Et bien, c’est sans doute parce que vous avez apposé un j’aime à un article, une vidéo, une page ou même une publication. Cela fonctionne également avec les publicités, le réseau social avait déjà amélioré la transparence sur ce sujet.

Même si ces données ne semblent pas encore totalement complètes, ni même exactes comme nous vous le disions il y a quelques semaines, c’est déjà un pas en avant fait par l’entreprise américaine qui gère les deux réseaux sociaux. Cette nouvelle mesure fait sans doute suite aux règles imposées par le RGPD, notamment afin de recevoir de nouvelles amendes de la part du régulateur européen. Cependant, il ne sera pas possible de faire grand chose avec les fichiers que Facebook et Instagram mettront à votre