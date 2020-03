L’an passé Snapchat dépassait le cap des 200 millions d’utilisateurs actifs, la plateforme sociale promettait de songer à proposer aux utilisateurs l’intégration leurs stories directement sur d’autres applications, notamment Triller ou Squad. Comme le relaie Engadget, avec la nouvelle mise à jour de l’application, cela va enfin être possible !

Snapchat simplifie le partage de stories

Snapchat adopte une nouvelle stratégie. Alors que plusieurs plateformes sociales lui ont emprunté l’idée des stories temporaires, l’application se met aujourd’hui à jour, amenant avec elle une nouvelle fonctionnalité plutôt intéressante.

La plateforme sociale a établi des partenariats avec d’autres applications. Cela va permettre à leurs utilisateurs de partager leur contenu temporaire directement sur l’ensemble de leurs réseaux. Ainsi, une publication faite et destinée à votre storie Snapchat pourra être relayée sur votre profil Triller, Octi ou encore Squad.

Afin de séduire plus d’applications à l’avenir, Snapchat a également ouvert un système d’inscription dédié aux développeurs, afin que les stories puissent, à terme, être ajoutées à leurs applications.

La monétisation arrivera-t-elle bientôt ?

“Nous pensons certainement qu’il existe un potentiel de monétisation avec les stories des applications, mais cela n’est pas encore prêt”, indique Ben Schwerin, le vice-président des partenariats de la plateforme sociale. Une fois le système déployé, cela pourrait être intéressant pour certains, car comme sur Instagram et sur les autres plateformes, quelques personnes cumulent plusieurs milliers de vues au quotidien en partageant des vidéos au fil de leur journée. Et s’il existe bel et bien des publicités diffusées entre les stories directement sur l’application Snapchat, cela ne sera pas le cas pour la diffusion du contenu sur les autres plateformes.

Par ailleurs, le confinement lié au coronavirus semble avoir des avantages pour l’application… Schwerin a ainsi indiqué “Nous continuons de voir une croissance incroyable des applications établies comme Reddit, Spotify et TikTok. Les gens passent plus de temps à la maison qu’avec leurs amis et là, nous constatons une utilisation accrue de Snapchat”. Et avec la nouvelle fonctionnalité, ceux qui avaient délaissé l’application pourraient y revenir.