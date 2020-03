Comme le rapporte TechCrunch, Facebook a, enfin, déployé une nouvelle version de son site web après l’avoir testé auprès de quelques utilisateurs. Celle-ci offre donc un mode sombre, un écran d’accueil disposant de plusieurs onglets et une interface sensiblement ressemblante à l’application du réseau social.

Le mode sombre est enfin là !

Depuis octobre dernier, Facebook avait commencé à tester sa nouvelle version web auprès de certains utilisateurs. Aujourd’hui, alors qu’il y a quelques semaines seulement Messenger changeait, l’entreprise de Mark Zuckerberg a dévoilé aux utilisateurs une nouvelle plateforme, offrant la possibilité de passer au mode sombre.

Pour passer au mode sombre, ou repasser au mode clair ensuite, c’est plutôt simple : il suffit simplement de cliquer sur l’onglet compte et d’activer ou désactiver le mode souhaité.



L’arrivée du mode sombre est un pas en avant réclamé par beaucoup. Il va désormais permettre de minimiser l’éblouissement lié à la luminosité du fond blanc sur l’écran. En somme, dans une pièce peu éclairée, ce sont vos yeux qui vont vous remercier.

Les nouveautés sont nombreuses chez Facebook

Une refonte totale du site web a été déployée. Celle-ci permet une navigation désormais simplifiée, elle met en avant l’accès aux groupes dont vous faites partie, les pages que vous gérez, mais aussi le marketplace. Dans l’ensemble, tous les éléments se sont agrandis, y compris le caractère de police utilisé.

16 ans après son lancement, Facebook reste très populaire et cette refonte devrait plaire à certains par son côté simplificateur et par le fait qu’elle se rapproche de la version mobile. Notez bien évidemment que pour l’heure, si la nouvelle refonte de Facebook ne vous plaît pas, notamment parce qu’elle ne met plus en avant certaines fonctionnalités (comme la possibilité de voir les publications les plus récentes), il est encore possible d’utiliser l’ancienne version. Reste maintenant à savoir combien de temps cela restera possible !