La vidéo est un outil puissant, notamment pour collecter des leads. Pour expliquer les fonctionnalités de votre produit, réaliser des présentations ou encore fournir simplement des explications dans le cadre du service client, la vidéo est un vrai atout. Cependant, enregistrer une vidéo de vous en train de parler ou bien de votre écran n’est pas toujours chose aisée. C’est pourquoi je vous propose de découvrir Clapboard. Un plugin Google Chrome qui permet de créer des vidéos en enregistrant votre webcam ou votre écran, mais également d’éditer ces dernières via StoryXpress.

Utilisez la vidéo comme un levier d’acquisition

Ce plugin a été développé par StoryXpress, une plateforme dédiée à la vidéo qui permet la création, la personnalisation, l’hébergement, mais également l’analyse de vidéo, à des fins marketing et commerciales. Le fonctionnement du plugin est très simple. Une fois installé, ce dernier apparaît en haut à droite de votre écran. Trois possibilités d’enregistrement s’offrent à vous :

écran

écran + webcam

webcam uniquement

Vous avez également la possibilité d’activer ou non l’enregistrement du son. Dans les options avancées de Clapboard, vous pouvez choisir quelle webcam vous souhaitez enregistrer, quelle sortie audio ou encore définir la qualité de la vidéo. Une fois ces paramètres définis, vous êtes prêt à enregistrer !

Insérez des CTA dans vos vidéos

Une fois l’enregistrement bouclé, vous êtes redirigé sur StoryXpress dans votre navigateur. C’est ici que les vidéos sont stockées. Vous avez la possibilité de les consulter, les télécharger, les partager ou encore faire des modifications sur l’apparence du player. De cette manière vous pouvez brander vos vidéos en ajoutant votre logo ou un favicon ou en modifiant les couleurs.

Ensuite, il vous suffit de modifier le titre, la description et de choisir ou télécharger une vignette. StoryXpress permet également d’insérer des formulaires, des CTA ou encore des bannières dans vos vidéos. Votre vidéo est ainsi prête à être partagée !

Enfin, le dashboard de StoryXpress permet de suivre l’impact des vidéos, voir quelle partie de la vidéo a le plus d’impact, quelle partie a été rejouée, le temps moyen de visionnage de vos vidéos …

Profitez d’un accès à vie et d’une remise sur Clapboard

Récemment mis en avant sur Appsumo, Clapboard s’affiche à des prix intéressants en fonction de vos besoins.

L’offre Single à 39 dollars au lieu de 1308 dollars, donne accès à 2 utilisateurs, permet d’enregistrer et envoyer 200 vidéos par mois, intégrer jusqu’à 50 vidéos ou encore personnaliser le player, ajouter des CTA…

Double à 78 dollars et non 2616 dollars, permet à 4 utilisateurs d’utiliser l’outil, d’enregistrer et envoyer 400 vidéos par mois et enfin intégrer jusqu’à 100 vidéos. Enfin, l’offre Multiple revient à 117 dollars au lieu de 3924 dollars. Clapboard et StroyXpress peuvent ainsi être utilisés par 6 personnes, un nombre illimité de vidéos peut être enregistré et envoyé chaque mois et il est possible d’intégrer 150 vidéos.