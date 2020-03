Lundi 16 mars, TransferWise, le service anglais de transfert d’argent en ligne a annoncé son accord avec Alipay, qui appartient à Alibaba. Cela va permettre à la société britannique de proposer à ses clients des transferts instantanés vers la Chine, par le biais de 17 devises. Cela va également lui permettre de gagner de nouveaux utilisateurs.

Alipay compte pas moins de 1,2 milliard d’utilisateurs

À l’heure actuelle, TransferWise a plus de 7 millions d’utilisateurs, de clients, dans le monde entier. Sous peu, ces quelques millions d’utilisateurs pourront envoyer des yuans chinois depuis les devises de leurs choix.

Le partenariat avec Alipay devrait permettre des transferts très rapides, 20 secondes seulement sont annoncées. Les utilisateurs n’auront besoin que du nom du destinataire et son identifiant Alipay, exit les RIB, IBAN et compagnie. Un outil utile notamment en cas de perte de moyen de paiement lors d’un voyage, dans la mesure où le service est désormais disponible pour les touristes.

La collaboration entre Alipay et Transferwise pourrait permettre au premier de jeter un oeil aux activités hors de Chine et au second de profiter de la base de clients d’Alipay. Ce dernier est soutenu par Alibaba, le géant de l’e-commerce chinois et compte pas moins de 1,2 milliard d’utilisateurs. TransferWise explique à ce sujet que “le partenariat est une opportunité de développement majeure, car TransferWise va pouvoir atteindre un nouveau marché”.

TransferWise cumule les partenariats

Alors que TransferWise propose, depuis 3 ans maintenant, des transferts d’argent depuis Messenger, il a conclu ces derniers mois des partenariats intéressants pour le développement de son activité. En novembre dernier, TechCrunch rapporte que l’entreprise de services financiers s’était déjà associée à GoCardless pour favoriser les privilégier les paiements par prélèvements automatiques plutôt que par carte bancaire.

Avec ce nouvel accord, nul doute que TransferWise devrait séduire de nouvelles personnes et entreprises. Les expatriés notamment pourraient être intéressés par ce partenariat.