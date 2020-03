Alors que le coronavirus se propage de manière exponentielle dans le monde, la production de nombreuses séries a été stoppée et reportée. Netflix, Apple, HBO, Disney, Amazon… les entreprises ne prennent aucun risque pour la santé de leur personnel.

Des dizaines de séries touchées

Si vous attendez la quatrième saison de Stranger Things, il va falloir vous armer d’une patience de fer. Netflix a en effet pris la décision de suspendre la production de tous ses films et séries en tournage aux États-Unis et au Canada. Cela concerne notamment Poupée Russe, Riverdale ou encore Lucifer. Les séries tournées à l’étranger comme The Witcher vont quant à elles être traitées au cas par cas par le géant du streaming.

Netflix n’est pas la seule société à avoir fait une telle annonce. Alors qu’Apple a arrêté la production de la saison 2 de The Morning Show, de l’adaptation de Stephen King Lisey’s Story et de Servant, Disney en a fait de même avec pas moins de 16 nouvelles séries. Quasiment toutes les chaînes américaines sont affectées par la pandémie : NBC, AMC, Showtime ou encore CBS ont également pris des mesures strictes et stoppé la production de séries et de shows comme Fear The Walking Dead, America’s Got Talent et NCIS.

Pour en savoir plus, le média spécialisé Deadline tient une liste régulièrement mise à jour des show annulés ou reportés.

Crise d’une ampleur inédite

Qualifiée de “pire crise sanitaire depuis un siècle” par Emmanuel Macron, en référence à l’épidémie de grippe espagnole qui a touché le monde en 1918, le COVID-19 entraîne des mesures drastiques dans de nombreux pays. Toutes les industries sont touchées de plein fouet, à l’image du cinéma avec des reports de sorties de films comme le live-action de Mulan.

Les mondes de la technologie et des jeux vidéo n’échappent pas à la crise, comme le montrent les annulations des conférences F8 de Facebook, I/O de Google et de l’E3 2020. Il n’est donc pas étonnant de voir autant de productions de séries prendre ces décisions.

Pour rappel, les autorités sanitaires conseillent de fréquemment se laver les mains, de rester confiné chez soi, et de tousser ou éternuer dans son coude afin de ralentir la propagation de l’épidémie, il existe même un site Internet qui vous apprend à moins toucher votre visage, et à ainsi éviter une éventuelle contamination.