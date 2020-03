En ce moment, on entend parler de beaucoup de choses, mais surtout du Coronavirus, aussi connu sous le nom de COVID-19. Chez Siècle Digital, nous avons beaucoup traité le sujet en expliquant que des chercheurs chinois ont créé un bras robotisé afin d’aider les médecins. Nous avons également annoncé que Google annulait sa conférence I/O 2020 tout comme Facebook et sa F8 2020. Alors que les déplacements à l’étranger sont limités, que les ventes de Corona (la bière) chutent aux États-Unis, je vous propose de découvrir un petit outil utilisant le machine learning et qui vous aidera (ou pas) à lutter contre le Coronavirus !

Un geste beaucoup trop répété…

Aux États-Unis, le Center for Disease Control (CDC) recommande de ne pas se toucher le visage, afin de minimiser la propagation du Coronavirus. Sans vraiment le vouloir, nous nous touchons régulièrement le visage, pour réfléchir, pour se recoiffer etc. Si vous ne vous rendez pas compte de vos petits gestes, rendez-vous sur Do Not Touch Your Face.

Ce site en ligne, utilise le machine learning et vous informe (assez bruyamment) dès que vous vous touchez le visage.

Une fois sur le site et votre webcam activée, il y a deux phases. L’outil s’entraîne et vous enregistre quelques temps sans que vous ne vous touchiez le visage, puis lorsque vous vous touchez le visage. Ensuite, si vous laissez votre caméra activée, l’outil vous surveille. Dès que vous vous touchez le visage, l’écran affichera des grands “NO” en rouge et si vous avez le son activé, une voix répétera le NO. Do Not Touch Your Face est donc un outil pratique pour apprendre à ne plus vous toucher le visage !

Si vous rechargez la page, l’algorithme repart à zéro. Il faudra donc l’entraîner à nouveau !

Un outil drôle, qui ne vous empêchera pas d’attraper le Coronavirus certes, mais qui permet de se rendre compte de petits gestes ! Pour être plus ludique, l’outil pourrait proposer un tableau des scores à partager avec nos amis, ou tout simplement marquer le temps de la personne qui a mis le plus de temps à se toucher le visage.