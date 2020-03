En raison de la situation actuelle, à l’échelle mondiale, et des mesures sanitaires pour lutter contre la propagation du Coronavirus, certains acteurs ajustent leurs politiques. C’est le cas de Airbnb qui a annoncé le 14 mars des mesures pour assouplir les annulations de réservation.

Airbnb modifie sa politique d’annulation partout, sauf en Chine

Nombreux sont les voyageurs à avoir revu leurs plans de vacances. S’en sont logiquement suivis de nombreuses questions quant aux réservations faites sur Airbnb. La société a décidé d’assouplir sa politique d’annulation de séjour afin qu’aucune pénalité ne soit imposée aux voyageurs. Ainsi, toute personne souhaitant annuler sa réservation, pour un séjour entre le 14 mars et le 14 avril, pourra le faire sans frais. Cela, à l’exception des résidants chinois, pays où il est annoncé que la vie reprendra son cours dès le 1er avril prochain.

La plateforme n’avait pas vraiment le choix que de prendre cette décision. De plus en plus de lieux sont fermés, les restaurants, musées, stations de ski, et il est demandé à la population de rester chez elle ainsi que de limiter autant que possible les trajets. Certains pays, comme les États-Unis ont pris des mesures encore plus restrictives, et dans l’ensemble Airbnb n’a donc pas eu le choix que de se mettre au diapason.

La société se dit consciente des conséquences pour les loueurs

Les véritables perdants, avec cette décision, ce sont les loueurs, autrement dit les hôtes Airbnb, d’autant plus qu’il s’agit d’un véritable business pour certains. La société s’est dite consciente des conséquences, mais a affirmé devoir “trouver un équilibre” et celui-ci est aujourd’hui à la faveur des clients.

Le Covid-19 est désormais une pandémie qui touche le monde entier. On le retrouve plus de 150 pays ainsi et aurait déjà infecté 160 000 personnes, et en a également tué 6 500. En France, le cap des 5 000 cas a été franchi. Dans un cadre bien plus léger, il provoque l’arrêt de travail de bien des personnes, notamment sur les tournages de séries Netflix ou encore sur l’organisation d’évènements comme la conférence I/O 2020 de Google et le F8 2020 de Facebook.