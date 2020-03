Sur son blog, Google vient tout juste d’annoncer une nouvelle possibilité pour l’envoi de mails via Gmail. Il s’agit du support de plusieurs signatures, un outil qui pourrait vous permettre d’adapter votre signature en fonction du destinataire de votre message. Ainsi, il sera possible de répondre avec une signature à votre patron et avec une autre à des amis par exemple.

Une fonctionnalité disponible à la fois sur les comptes personnels et professionnels

Vous supprimez votre signature dans certains mails pour simplement signer par votre nom ? Google a pensé à vous ! Une nouvelle fonctionnalité va bientôt être déployée, elle permettra de basculer entre plusieurs signatures de mail, directement depuis la barre d’outils intégrée à la fenêtre de rédaction dans Gmail. Il sera possible d’en choisir une par défaut, qui s’ajoutera donc à chacun des mails, si vous ne la modifiez pas.

Pour ajouter de nouvelles signatures, c’est plutôt simple, il vous suffit de cliquer dans l’onglet “paramètres”, de sélectionner à nouveau “paramètres”, puis dans la section “général”, de choisir “Créer une nouvelle signature”. Attention, il se pourrait que pour l’heure, vous n’ayez pas encore accès à cette nouvelle fonctionnalité. Son déploiement officiel n’est prévu que pour le 24 mars prochain.

Gmail ne cesse d’intégrer de nouvelles fonctionnalités pour proposer le meilleur service possible

En 2019, Google a introduit un certain nombre de nouvelles fonctionnalités au sein de Gmail. Parmi elles, la correction automatique de vos fautes d’orthographe, le dark mode, l’ajout de mail directement en pièce jointe, sans téléchargement nécessaire, mais aussi des filtres pour rechercher un email en particulier, voire même la possibilité de savoir qu’une personne est absente avant de lui envoyer un mail.

Ce sont donc autant de fonctionnalités qui traduisent la volonté de Google de proposer l’outil le plus complet possible, pour un usage à la fois privé et professionnel. Reste maintenant à savoir ce que pourra nous proposer la société américaine, à l’avenir, pour améliorer encore un peu plus son service de mails.