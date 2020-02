Si vous vous êtes déjà arrachés les cheveux parce que vous n’arriviez plus à retrouver un e-mail dans votre boîte de réception Gmail, vous allez certainement apprécier cette nouvelle fonctionnalité. En effet, Gmail veut simplifier la recherche de nos e-mails grâce à de nouveaux filtres.

De nouveaux filtres de recherche sur Gmail

Concrètement, grâce à ces nouveaux filtres, vous pourrez affiner vos critères de recherche pour optimiser vos recherches et éviter de perdre du temps. Des outils avaient déjà été développés par Google pour permettre aux utilisateurs de Gmail d’effectuer une recherche facilement. Le constat est sans appel : ils ne sont pas assez efficaces. Par ailleurs, Google précise qu’elles n’étaient quasiment pas utilisées par les adeptes de Gmail. Le service de messagerie propose désormais une version améliorée de la recherche Gmail, composée de nouveaux filtres que Google appelle les “puces de recherche”.

Cette fonctionnalité sera très facile d’accès. Vous pourrez par exemple choisir de rechercher un e-mail en fonction du nom de l’expéditeur. Vous pourrez également sélectionner choisir des rechercher des mails avec pièce jointe ou sans pièce jointe. Les nouveaux filtres de recherche permettront également d’exclure certains types de résultats de recherche, comme ceux qui concernent les mises à jour de calendrier, par exemple. Vous pourrez aussi choisir de rechercher une pièce jointe en fonction de son format : PDF, Jpeg, PNG, etc.

Quelques clics suffiront pour retrouver vos e-mails

Pensés comme un entonnoir, ces filtres vous permettront de limiter vos recherches et d’affiner le plus vite possible les résultats pour que vous puissiez tomber rapidement sur les e-mails qui vous intéressent. Par exemple, vous allez pouvoir rechercher un mail avec le nom d’un collègue, en précisant qu’il contient un fichier PDF, et en spécifiant qu’il a été envoyé au mois de janvier. Quelques clics sur les nouveaux filtres de Gmail suffiront.

Ce système avait besoin d’être amélioré. Même Google l’a reconnu expliquant que : “notre fonctionnalité de recherche sur Gmail pourrait être plus rapide et plus intuitive”. Les utilisateurs de G Suite peuvent d’ores et déjà profiter de cette nouvelle fonctionnalité. Sinon il faudra attendre deux petites semaines pour qu’elle apparaisse sur votre tableau de bord Gmail.