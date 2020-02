Pour une entreprise, la mise en place d’un projet CRM (pour Customer Relationship Management) est cruciale. Elle permet de comprendre comment anticiper et gérer les besoins de ses clients actuels et futurs. Le postulat de départ est le suivant : la gestion de la relation client doit intervenir à toutes les étapes du cycle de vie d’un client afin de favoriser sa fidélisation, mais aussi de rassurer les futurs clients.

Synolia, une agence spécialisée dans le CRM et l’e-commerce et son partenaire SugarCRM vous proposent de participer à leur webinar le jeudi 5 mars à 12h, intitulé “Comment bien planter son projet CRM ?”. L’objectif ? Vous aider à éviter des erreurs fondamentales au moment du lancement d’un projet CRM.

Identifiez les erreurs potentielles avant de vous lancer

D’après l’étude de Forrester Research, près de la moitié des projets de CRM déployés par les entreprises se soldent par un échec. La variété et la profusion des méthodes pour améliorer la gestion de la relation client est telle, qu’il n’est pas simple de savoir par où commencer. Pourtant, cela ne doit pas être un frein au lancement d’une stratégie. L’anticipation des différentes étapes est la clé pour maîtriser la mise en place d’un projet de CRM.

Fort de ses années d’expertises, Synolia souligne que si les organisations sont en mesure de bien identifier les potentielles sources d’échec de leur projet CRM, elles les évitent avant qu’elles ne se produisent.

Au programme du webinar de Synolia :

En collaboration avec Kévin Bartnik, regional sales director chez SugarCRM, Delphine Schwartz, ingénieure commerciale chez Synolia animera ce webinar. Durant une trentaine de minutes, les deux intervenants aborderont trois points majeurs à propos du CRM :

L’échec peut se faire sentir avant même le lancement du projet

Le déroulé du projet, une autre opportunité de se planter

Et après…

Vous l’aurez compris, l’ensemble du webinar sera axé sur les potentielles erreurs que vous pourriez commettre dans le cadre d’un projet CRM. Évidemment, de nombreuses pistes de réflexion vous seront proposées pour les éviter.

Le CRM : l’allié idéal pour développer votre business

Synolia souligne qu’un projet CRM est autant utile à l’acquisition client qu’à sa fidélisation. En étant à l’écoute des prospects, des clients et des utilisateurs, les sociétés peuvent mieux personnaliser leur approche, mieux cerner les problématiques, anticiper de nouvelles opportunités et ainsi apporter des réponses pertinentes à l’ensemble des profils dans le parcours client, dopant ainsi toutes les étapes du tunnel de conversion.

Cela ne vous aura pas échappé : la transformation digitale nécessite une adaptation des méthodes aux nouveaux enjeux. Le comportement des consommateurs a évolué. Plus exigeants, volatiles, ils peuvent cependant faire montre de plus d’engagement pour une entreprise qu’ils affectionnent. Par sa capacité à appréhender et comprendre les profils clients, un CRM dope l’acquisition autant que la rétention. Toutefois, un certain nombre d’écueils attendent les organisations qui intègrent et mettent en place une solution de gestion de la relation client.

Pour comprendre comment lancer un projet CRM sans tomber dans les pièges qui vous sont tendus, vous savez ce qu’il vous reste à faire : inscrivez-vous au webinar du jeudi 5 mars à 12h, organisé par Synolia.