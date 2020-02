Le coronavirus fait actuellement d’importants ravages. En Chine, le virus est la cause de 2 000 décès tandis qu’ailleurs dans le monde, 5 personnes atteintes du virus sont également décédées. Du point de vue des entreprises technologiques, le coronavirus impactait déjà les activités de Facebook qui avait rapidement demandé à ses employés d’éviter les déplacements. Aujourd’hui, comme le relaie TechCrunch, c’est au tour d’Apple d’annoncer que le virus aura aussi un impact sur son activité. Précisément sur ses ventes et son chiffre d’affaires.

Les ventes mondiales d’iPhone temporairement limitées

Apple a annoncé, lundi 17 février, que ses prévisions financières pour le premier trimestre étaient désormais caduques. En effet, la firme américaine a adressé une lettre à ses investisseurs, les informant qu’elle ne s’attendait plus à respecter ses prévisions à causes du coronavirus. La firme de Cupertino a ainsi indiqué que l’offre mondiale d’iPhone serait temporairement limitée puisque la majorité des smartphones de la marque sont produits à Zhengzhou, en Chine, dans les usines de Foxconn. La majorité des travailleurs sont actuellement à l’arrêt pour éviter la propagation du coronavirus. De fait, sur les deux plus importantes usines chinoises produisant les iPhone, l’une est à l’arrêt et la seconde ne produit que 10% de ce qu’elle ferait en temps normal. Difficile donc de pouvoir assurer les stocks.

Par ailleurs, Apple a indiqué comme seconde justification que la demande, en Chine, avait aussi été impactée. Le smartphone floqué d’une pomme est de plus en plus accessible et est apprécié par les jeunes adultes. Au vue de la situation du pays, difficile de ne pas comprendre que les ventes aient baissé et que la demande ne soit actuellement pas à son niveau habituel.

Le coronavirus sera décisif pour la suite de l’activité

Il se pourrait que l’activité d’Apple, et celle de bien d’autres entreprises technologiques, soit touchée par le coronavirus au-delà d’un simple trimestre. Tout dépendra de la propagation ou non du virus et de la peur partagée à ce sujet. Apple se dit actuellement “préoccupé” pour les “personnes qui composent la communauté d’employés, de partenaires, de clients et de fournisseurs en Chine”. Tim Cook indique également que l’entreprise “rouvrirait progressivement les magasins”.

Par ailleurs, le patron d’Apple a annoncé que le montant du don fait par l’entreprise pour la lutte contre le coronavirus serait doublé.