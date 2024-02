L’application de rencontre Tinder a annoncé cette semaine qu’elle étendrait bientôt à quatre pays supplémentaires la version renforcée de son programme de vérification d’identité. Les utilisateurs américains, britanniques, brésiliens et mexicains seront ainsi invités à fournir une pièce d’identité à la plateforme pour garantir l’authenticité de leur compte, et bénéficier d’un profil entièrement vérifié, agrémenté d’une pastille bleue. Cette nouvelle mesure sera déployée d’abord au Royaume-Uni et au Brésil (durant le printemps), puis aux États-Unis et au Mexique (cette fois pendant l’été).

Le déploiement progressif de la vérification d’identité renforcée de Tinder intervient alors que les progrès de l‘intelligence artificielle, parfois utilisée à mauvais escient, rendent de plus en plus difficile l’analyse d’un profil. La génération d’images ultra-réalistes avec les IA génératives permet aux utilisateurs malintentionnés de créer de faux comptes plus vrais que nature, ce qui complexifie grandement la tache des plateformes.

La Federal Trade Commission a en parallèle pointé une hausse drastique du nombre de « Romance Scam », ces cyber-escroqueries souvent basées sur les applications de rencontres. D’après les données partagées l’an dernier par la FTC, ces arnaques ont coûté aux victimes 1,3 milliard de dollars en 2022, pour une perte moyenne déclarée s’élevant à 4 400 dollars. De quoi encourager Tinder à redoubler d’efforts dans ses processus de vérification.

Tinder veut être sûr que vous êtes bien qui vous prétendez être…

La plateforme avait déjà lancé fin 2023, en Australie et en Nouvelle-Zélande cette analyse de pièces d’identité pour les vérifications de compte. Elle explique que cette méthode est bénéfique pour renforcer la sécurité des utilisateurs… mais pas seulement. Tinder indique en effet que les utilisateurs ayant certifié leur compte à l’aide d’une pièce d’identité ont profité en moyenne d’une augmentation de 67% du nombre de matchs par rapport aux profils non vérifiés.

Ce procédé de vérification avec pièce d’identité devrait néanmoins rester optionnel sur le service. Les utilisateurs peuvent en effet décliner la vérification de leur compte, ou simplement opter pour une vérification vidéo. Il leur est alors demandé de filmer une courte vidéo, en selfie, permettant de les identifier. Dans le cas de la vérification avec pièce d’identité, il faudra cette fois scanner un passeport (ou un permis de conduire valide, lit-on) et filmer une vidéo selfie. L’ensemble sera alors transmis à un prestataire de Tinder, qui se chargera de vérifier l’identité et la date de naissance de l’utilisateur.

La plateforme fait par contre une petite différence entre ces différents procédés de vérification : les utilisateurs qui ne feront que la vérification vidéo recevront un badge de certification bleu en forme d’appareil photo ; tandis que ceux acceptant la vérification complète de leur identité recevront pour leur part un badge bleu en forme de carte d’identité.