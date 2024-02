Nvidia continue sur sa lancée et réalise des performances impressionnantes en Bourse. Après être devenue, la semaine dernière, la troisième entreprise la plus valorisée au monde, elle vient de détrôner Tesla dans la catégorie d’action la plus échangée à Wall Street.

Nvidia détrône Tesla

Environ 30 milliards de dollars d’actions Nvidia ont changé de mains quotidiennement en moyenne au cours des trente dernières séances, contre 22 milliards de dollars pour Tesla sur la même période. Le constructeur dominait, depuis 2020, les échanges quotidiens d’actions américaines. Il a même culminé au-dessus des 35 milliards de dollars à plusieurs reprises au cours des dernières années.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

L’exploit de Nvidia reflète l’appétence des investisseurs pour ses actions, l’entreprise ne cessant de gravir les échelons depuis l’émergence de l’intelligence artificielle (IA) générative. Elle a la mainmise sur environ 80 % du marché des accélérateurs d’IA, c’est-à-dire des processeurs capables d’alimenter les modèles d’intelligence artificielle, particulièrement gourmands en énergie et requérants des capacités de calculs hors normes.

La demande est telle que Nvidia a vu ses bénéfices se multiplier en 2023. Ses actions ont grimpé de plus de 221 % au cours des douze derniers mois. En mai dernier, elle atteignait les 1 000 milliards de capitalisation boursière, rejoignant l’élite des mastodontes américains comme Apple, de Microsoft, de Google et d’Amazon. Elle se classe désormais sur le podium des sociétés les plus valorisées derrière Microsoft et Apple.

Un bilan trimestriel scruté de très près

Ce mercredi 21 février, Nvidia dévoilera son très attendu bilan financier. Les analystes s’attendent à une augmentation de 240 % de son chiffre d’affaires par rapport à l’année précédente. Ses activités dans le domaine des centres de données, qui comprennent ses puces d’intelligence artificielle, devraient connaître une croissance exceptionnelle.

Mais c’est surtout le discours du PDG, Jensen Huang, qui sera scruté. Certains experts s’attendent à une possible perte de vitesse de Nvidia sur le long terme. Une grande partie de ses GPU est destinée aux géants de l’IA, des entreprises qui pourraient ralentir leurs dépenses dans ce secteur si elles n’en retirent pas les bénéfices escomptés.

De même, des analystes s’interrogent sur la capacité de la société à répondre à la demande à court terme. Des nouvelles de la prochaine puce IA haut de gamme de Nvidia, la B100, pourraient également avoir un impact sur les investisseurs.

La réaction de la Bourse suite à la publication de ces résultats permettra d’analyser la tendance autour de l’IA, à savoir si les investisseurs se basent davantage sur la dynamique de l’entreprise, ou plutôt sur ses fondamentaux.