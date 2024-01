Pour poursuivre sur la voie du succès en 2024, toutes les entreprises sont à la recherche d’opportunités de croissance, de processus plus efficaces à mettre en place et de nouveaux leviers à actionner. Pour trouver l’inspiration, quoi de mieux que se tourner vers les experts de son secteur ? Pour cette nouvelle semaine, nous vous proposons quatre webinars en direct et en replay orchestrés par des spécialistes de l’e-commerce, du marketing & de la relation client. Découvrez leurs recommandations et astuces pour donner une nouvelle impulsion à votre business cette année.

À la recherche de plus de webconférences ? Parcourez notre agenda webinars !

Un webinar pour découvrir 8 méthodes éprouvées pour maximiser vos ventes

Qui ? Shippingbo

Quand ? Le 18/01/2024

À quelle heure ? À 11h

Sujet : L’expert de Shippingbo vous donnera 8 conseils pour optimiser vos ventes grâce à une meilleure gestion des stocks.

S’inscrire au webinar

Une webconférence en replay pour accélérer votre transformation digitale

Qui ? Ibexa

Sujet : Dans ce webinar, Ibexa et Codéin expliquent comment gagner en agilité et en performance grâce au digital. Découvrez la success story du leader européen en robinetterie et équipements sanitaires, Delabie.

Voir le webinar

Un webinaire en replay pour booster votre marque grâce à l’IA

Qui ? CyberCité

Sujet : À travers 10 cas pratiques, CyberCité vous dévoile des astuces pour développer votre marque et votre e-commerce plus rapidement.

Voir le webinar

Un événement en replay pour améliorer votre stratégie de vente grâce à la data

Qui ? HubSpot

Sujet : HubSpot et Aircall vous partagent les indicateurs utilisés par les leaders commerciaux pour améliorer leurs stratégies de vente. Découvrez les données indispensables pour faire grandir votre business.

Voir le webinar