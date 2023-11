En novembre 2022, l’ouverture au grand public de ChatGPT, l’agent conversationnel d’OpenAI, a accéléré la course à l’intelligence artificielle (IA). Depuis, cette technologie s’est imposée comme un outil incontournable dans tous les secteurs, dont le marketing digital. Que ce soit pour créer des contenus, automatiser des processus ou faire de l’analyse prédictive, cette innovation a le pouvoir de révolutionner chaque pan des stratégies des marques.

Son rôle devrait naturellement gagner en importance dans leurs plans d’action au cours des prochaines années. Toutefois, exploiter pleinement la puissance de cette technologie n’est possible qu’à condition d’inclure l’expertise humaine.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Cette thématique, particulièrement clivante, est au cœur du septième opus du magazine gratuit More Traffic More Business de CyberCité. À travers ce nouveau numéro, l’agence experte en Search et en Marketing Digital s’intéresse à l’impact de l’IA sur les stratégies digitales et dévoile comment l’utiliser efficacement pour répondre à vos objectifs de performance et de business.

Une réflexion approfondie sur le rôle de l’IA dans les stratégies digitales

Avec ses capacités avancées et son utilisation particulièrement simple, l’IA devient progressivement une pièce maîtresse de toute stratégie marketing. Grâce à cette puissante technologie, les marketeurs sont en mesure de réserver des ressources afin de consacrer plus d’attention à ce qui compte réellement : créer des expériences mémorables qui fidéliseront les clients.

Pour autant, cette innovation est loin d’être parfaite. Entre les dérives potentielles et la tentation de l’utiliser sans en garder pleinement le contrôle, les risques sont nombreux. Pour les marques, l’expertise humaine est indispensable pour éviter les éventuels retours de flamme, tout en progressant vers les objectifs souhaités. La puissance de l’IA et la créativité de l’humain doivent travailler à l’unisson. Un point justement mis en exergue par CyberCité dans la nouvelle édition du magazine More Traffic More Business.

Dans ce nouvel opus, l’agence se penche sur l’alliance clé entre IA et humain dans les campagnes digitales des marques : social media, SEO, média, création de contenu… L’objectif de ce magazine est de vous offrir une vision éclairée sur les défis et opportunités offertes par l’IA, mais aussi des recommandations pour saisir le plein potentiel de cette technologie grâce à la spécialisation et à l’intelligence humaine.

Un programme exhaustif pour maîtriser l’IA à la perfection

Comme pour les précédentes éditions, CyberCité propose un programme exhaustif avec des analyses poussées et des recommandations d’experts. Parmi les sujets abordés :

IA & SEO : Révolution industrielle ou mariage démoniaque ? ;

Appréhender vos campagnes média à l’ère la prédiction ;

Projection SEO : l’ère de la prédiction appliquée au SEO ;

Le membership est-il l’avenir du Gated Content ? ;

IA vs Copywriter : Le rédacteur est-il mort ? ;

Prompt or not prompt, that is the question;

Comment bien prompter ChatGPT ? ;

Les 10 tips smart pour un usage efficace ;

Dessinons le futur de nos métiers en Social Media avec l’IA ;

Interview d’expert : Être Chef.fe de Projets chez CyberCité.

À l’issue de la lecture de ce magazine, vous maîtriserez le sujet de l’IA sur le bout des doigts. Pour comprendre comment l’intégrer efficacement dans vos stratégies de marketing digital et booster vos résultats, téléchargez dès maintenant le nouvel opus de CyberCité.