C’est le retour du tant attendu Black Friday et, avec celui-ci, de nombreuses réductions sur les meilleurs outils B2B ! Parmi eux, DrawKit, une impressionnante bibliothèque qui regroupe une myriade d’icônes, d’animations, d’illustrations et de mockups pour tous vos projets. Il n’est plus nécessaire de chercher des visuels pendant des heures sur le web, tous ceux dont vous avez besoin sont réunis à un seul endroit. Jusqu’au 23 novembre, il est possible d’accéder à cette large sélection d’assets pour seulement 39 dollars.

Découvrez l’outil privilégié par les créatifs de Google, Amazon et Microsoft !

De sublimes visuels dessinés à la main

La bibliothèque exhaustive de DrawKit fait de lui un allié du quotidien pour tout marketeur, communicant et e-commerçant. Des icônes en haute qualité, aux animations à couper le souffle, en passant par les illustrations faites main et les mockups, l’outil répond à toutes les exigences de conception que vous pourriez avoir. En quelques clics, vous accédez à une variété de ressources prêtes à l’emploi, simplifiant grandement la création de projets attrayants. Ils peuvent être utilisés pour vos sites web, vos publications sur réseaux sociaux, l’illustration de livres blancs… Les visuels sont téléchargeables en SVG et PNG, deux formats qui vous assurent un rendu en haute qualité.

La question reste encore de trouver les visuels adéquats. Pour cela, vous avez le choix : vous pouvez explorer les différentes catégories de Drawkit (écologie, santé, finance, nourriture, avatar, éducation, travail, événementiel, UX/UI, startup…), ou bien taper des mots-clés dans la barre de recherche. L’outil vous propose alors les packs de visuels qui correspondent le mieux à vos besoins : 2D, 3D, icônes… Vous pouvez ensuite les personnaliser aux couleurs de votre marque pour créer une cohésion visuelle entre tous vos projets et campagnes.

Ce sont donc une myriade de dessins attractifs et originaux qui vous sont déjà proposés. Pour rester à la page sur les dernières tendances graphiques, DrawKit enrichit chaque semaine sa bibliothèque avec de nouveaux visuels. Cela vous permet de rester à la pointe de la créativité et de proposer des visuels modernes et pertinents à votre audience en continu.

Dans le cas où vous souhaiteriez une illustration spécifique, vous pouvez en faire la demande auprès des équipes de Drawkit. Ainsi, vous êtes assurés d’obtenir l’asset qu’il vous faut en toutes circonstances.

Une promotion à ne pas manquer pour le Black Friday

Qui dit Black Friday dit promotion. Pour l’occasion, DrawKit vous propose une offre exclusive : l’ensemble des fonctionnalités et visuels disponibles sont accessibles à 39 dollars à vie au lieu de 295 dollars. Une réduction de -87 % exceptionnelle qui vous assure d’avoir des icônes, illustrations et animations attractives pour tous vos projets de marketing, de communication ou encore d’e-commerce. Les agences et freelances en web design y trouveront également leur compte pour rendre les sites et applications de leurs clients uniques.

Avantage supplémentaire : le plan vous permet de mettre en favoris des assets au sein d’un espace dédié, et d’accéder en avant-première à de nouveaux visuels. Beaucoup d’atouts donc, à ne surtout pas laisser passer.

Ne tardez pas : vous avez jusqu’au 23 novembre pour profiter de cette offre à petit prix !

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.