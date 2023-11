Avec 150 milliards d’euros de chiffre d’affaires générés, en augmentation de 13, 8 %, la France semble avoir pris le tournant de la vente en ligne. La concurrence est cependant ...

Avec 150 milliards d’euros de chiffre d’affaires générés, en augmentation de 13,8 %, la France semble avoir pris le tournant de la vente en ligne. La concurrence est cependant féroce pour les marchands, les consommateurs étant de plus en plus habitués à une expérience de commande sans couture, où l’efficacité de service de livraison d’Amazon est devenue la norme.

Shippingbo est née du constat que le frein majeur à la mise en place d’une stratégie logistique efficiente réside dans la multiplicité des systèmes d’information utilisés par les acteurs du e-commerce. L’entreprise permet donc de regrouper sur une plateforme unique les canaux de vente, les entrepôts et les offres des transporteurs. « Nous agissons en tant qu’agent de liaison entre ces acteurs et les marchands qui ont besoin de leurs services de livraison », résume Marc Héricher pour Siècle Digital, Président Directeur Général et cofondateur de Shippingbo.

D’après une enquête McKinsey, 90 % des consommateurs en ligne considèrent la livraison comme un facteur déterminant dans leur décision d’achat. L’entreprise assure être le maillon technologique indispensable pour honorer les commandes dans les meilleurs délais et avec le meilleur service.

Shippingbo, chef d’orchestre de la logistique e-commerce

Orchestrer, c’est ainsi que l’entreprise définit son rôle au sein de la supply chain. « Notre domaine d’expertise réside principalement dans l’orchestration des commandes, ce qui signifie que nous intervenons juste après le panier de vente. » Ce panier peut provenir de diverses sources : marketplaces, ventes privées, sites de marque… Le logiciel de Shippingbo récupère instantanément les commandes pour les mettre à disposition des préparateurs de commandes, où qu’ils se trouvent en Europe, dans les entrepôts des clients ou chez des prestataires logistiques.

La technologie repose sur une plateforme SaaS plug & play, déployable très rapidement : « Nos logiciels SaaS sont les meilleurs sur le marché de l’omnicanalité. Nous offrons à nos utilisateurs une traçabilité infaillible, de la commande jusqu’à la livraison du colis, en passant par sa préparation », développe Marc Héricher. La solution permet également de connaître le stock de chaque entrepôt en temps réel afin d’optimiser la logistique et d’éviter des pratiques comme le cross-docking, qui implique le déplacement inutile de produits entre différents entrepôts. Plus respectueuse de l’environnement, cette approche permet également aux ventes privées d’opérer dès le lendemain de la vente, voire le jour même, contrairement aux délais de 30 jours auxquels elles étaient auparavant habituées.

Plus de 2 millions de colis traités par mois

Deux milliards de volume brut de marchandises ont transité par la plateforme en 2022. En forte croissance, Shippingbo est devenu un acteur de taille dans un écosystème complexe, composé de professionnels aux compétences variées, intervenant à toutes les étapes post-vente. La société compte actuellement environ 1 600 clients, dont la majorité est basée en France. Son modèle économique repose sur une facturation de quelques centimes par commande, avec des frais de bande passante personnalisés pour chaque client en fonction de son abonnement ou de son utilisation des entrepôts.

Après une levée de fonds en 2022, Shippingbo poursuit activement son expansion en Europe, un marché qui présente des particularités en raison de la diversité des pays, des transporteurs et des marketplaces. « Nous souhaitons devenir le standard européen pour faciliter les échanges entre les entrepôts, les stocks et les acteurs du e-commerce. »

Implantée à Toulouse, l’entreprise se targue de produire une technologie 100 % française, sans sous-traitance. Tout le code et l’infrastructure sont gérés sur le territoire afin de garantir la sécurité et la conformité aux normes RGPD. « Nous attachons une grande importance à la souveraineté numérique, ce qui est essentiel aujourd’hui. Malheureusement, de nombreux fonds d’investissement étrangers nous sollicitent régulièrement, ce qui rend ce combat difficile mais nous ne faisons pas partie de ceux qui cherchent à lever des fonds auprès d’investisseurs américains », conclut Marc Héricher.