TikTok et Amazon viennent de publier leur premier rapport de transparence dans le cadre du Digital Services Act (DSA). La législation européenne sur les services numériques impose aux grandes plateformes ...

TikTok et Amazon viennent de publier leur premier rapport de transparence dans le cadre du Digital Services Act (DSA). La législation européenne sur les services numériques impose aux grandes plateformes en ligne de dévoiler ce document tous les six mois, afin de garder un œil sur les techniques de modération de contenu mises en place par des dernières.

Des millions de contenus illégaux retirés

Entré en vigueur au mois d’août, le DSA vise à « protéger les utilisateurs en ligne contre les contenus illicites, dangereux et préjudiciables ». Il s’applique aux grands fournisseurs de services en ligne revendiquant plus de 45 millions d’utilisateurs actifs mensuels au sein de l’Union européenne (UE), notamment les hébergeurs, les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, ou encore les places de marché en ligne. 19 plateformes sont actuellement concernées, dont TikTok et Amazon, qui a contesté sa présence parmi cette liste.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

« Pour nous conformer à loi européenne sur les services numériques (DSA), nous publions aujourd’hui notre premier rapport de transparence axé sur le travail de modération de contenu dans les 27 pays membres de l’Union européenne », écrit TikTok. L’application chinoise revendique 134 millions d’utilisateurs mensuels en Europe, contre 181 millions pour Amazon.

TikTok explique supprimer activement la grande majorité des contenus illégaux et nuisibles sur sa plateforme, en retirant plus de 4 millions de contenus et publicités le mois dernier. Conformément au DSA, le réseau social a introduit une nouvelle option de signalement pour les contenus illégaux, celle-ci a généré plus de 35 000 signalements au cours du mois de septembre. 16,3 % d’entre eux enfreignaient ses conditions d’utilisation.

Au cours du premier semestre de 2023, Amazon déclare avoir pris 274 millions de mesures de sa propre initiative pour supprimer des contenus illégaux sur sa place de marché.

Réquisitions judiciaires des gouvernements

Les rapports contiennent également des informations sur les réquisitions judiciaires reçues par les plateformes au mois de septembre. La France a adressé un total de cinquante requêtes pour obtenir des informations concernant des comptes TikTok durant cette période, dont huit ont trait au harcèlement et huit autres concernaient la sécurité intérieure et le terrorisme. Amazon fait état de 8 863 demandes légales de la part des gouvernements de l’UE pour obtenir des informations sur ses utilisateurs pour les six premiers mois de 2023.

Les plateformes qui ne se conforment pas au DSA risquent des amendes pouvant atteindre 6 % de leur chiffre d’affaires global et, en dernier recours, en cas d’infractions graves répétées, une interdiction temporaire d’exercer au sein de l’UE. X, Meta et TikTok ont d’ores et déjà été épinglés par les régulateurs européens, à propos de la modération de contenus liés au conflit israélo-palestinien.