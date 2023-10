Depuis plusieurs mois déjà, l’inflation plombe le budget des Français. Elle demeure tellement forte que le livret A ne les aide pas à renflouer leur portefeuille. En effet, avec un taux de rémunération fixé à 3 %, donc inférieur au taux d’inflation actuel, il ne leur permet pas d’augmenter leur pouvoir d’achat et encore moins d’épargner.

En parallèle, ils n’osent pas se lancer dans l’investissement, car ils ont l’impression que le processus est compliqué et réservé aux personnes fortunées ou expertes en la matière. Ils ne savent pas vraiment comment placer leur argent, quel montant investir, et ne sont pas sûrs de comprendre toutes les modalités.

C’est là qu’intervient Mon Petit Placement. Depuis sa création en 2017, la fintech lyonnaise s’est donnée pour mission de démocratiser l’investissement haut de gamme pour les particuliers. Pour ce faire, elle a développé une solution 100 % simple, efficace et rassurante permettant à chacun d’investir dans des produits financiers premium, quel que soit leur niveau d’expertise en investissement ou les risques qu’ils souhaitent prendre.

Grâce à cette offre solide, la pépite française a su s’imposer comme l’un des leaders de la fintech. Elle est parvenue à séduire clients comme investisseurs. Après trois levées de fonds, des recrutements stratégiques et la fidélisation de milliers d’utilisateurs, l’entreprise poursuit aujourd’hui son expansion. Elle vient de réaliser un nouveau tour de table de 6,5 millions d’euros grâce à l’entrée d’un nouvel investisseur majeur à son capital : La France Mutualiste, et de ses investisseurs historiques.

La solution d’investissement simple et efficace

Mon Petit Placement le sait bien, la complexité du monde financier peut être rebutante. La pépite française s’est donc donné un objectif : proposer une solution clé en main accessible à tous. Elle s’adresse autant aux néophytes souhaitant faire fructifier leur argent qu’aux initiés en quête d’alternatives à leurs placements actuels.

Peu importe votre profil, vous pouvez dynamiser votre épargne avec 300 euros en poche. Ainsi, vous pouvez commencer à vous constituer un capital petit à petit et le plus tôt possible quels que soient vos revenus. Rappelons toutefois qu’investir comporte des risques de perte en capital.

L’investissement se fait via un contrat d’assurance-vie en unités de comptes. Cela signifie que, contrairement aux idées reçues, votre argent est toujours disponible avec Mon Petit Placement. Vous pouvez le retirer à tout moment et, surtout, sans frais supplémentaires. Une flexibilité qui vous permet de débloquer facilement votre épargne au moment qui vous convient le mieux : achat immobilier, naissance, imprévu… Cette alternative est beaucoup plus dynamique que celle proposée par les banques.

Aussi, il convient de préciser que l’assurance-vie présente un avantage fiscal au bout de huit ans. En somme, en commençant à épargner tôt, même avec des montants modestes, et en étant réguliers dans vos placements, vous maximisez vos bénéfices fiscaux qui y sont associés.

Investir selon vos valeurs

En plus de vous permettre d’investir à partir d’une somme accessible, Mon Petit Placement vous propose quatre portefeuilles, chacun adapté à un niveau de risque et de rentabilité. Ces différentes options vous permettent d’atteindre, au mieux, un rendement situé entre 3 et 12 %.* Il est possible d’optimiser votre portefeuille à tout moment.

Le plus ? Vous pouvez investir selon vos valeurs et vos centres d’intérêt : environnement, technologie, santé, égalité… C’est une manière de soutenir les causes qui vous tiennent à cœur, et de diversifier votre épargne de façon pertinente.

En outre, Mon Petit Placement offre la possibilité d’investir dans des produits financiers haut de gamme, à l’image de Lazard, Rothschild ou encore JPMorgan. Et ce, peu importe votre profil et vos revenus. Il s’agit d’une opportunité d’épargne intéressante et surtout, unique sur le marché.

Et pour les plus frileux, Mon Petit Placement a récemment sorti le Portefeuille Sérénité, un placement qui allie performance et sécurité grâce à son rendement fixe de 4,5 % par année, net de frais de gestion tout en garantissant à 100% le capital investi à terme, soit à 10 ans**. Placement à durée limitée, souscription possible jusqu’au 15 décembre 2023. ​

Les options pour faire fructifier votre argent ne manquent donc pas. Pour vous aider à faire les bons choix d’investissement, vous pourrez compter sur l’expertise des équipes de Mon Petit Placement. Elles sont disponibles en permanence pour vous accompagner dans l’élaboration de votre stratégie d’investissement et dans l’ajustement de celle-ci. Leurs conseils sur-mesure vous aideront à emprunter le bon chemin. En cas d’interrogations, vous pouvez les joindre 7j/7 par e-mail, téléphone ou chat.

Autant dire que tout est fait pour que vous puissiez vous lancer sereinement dans l’univers de l’investissement, que vous soyez débutant ou expert.

Une solution qui fait rimer investissement avec sécurité

Car investissement doit impérativement rimer avec sécurité, Mon Petit Placement est adossé aux plus grands assureurs du marché. Un gage de confiance qui a de quoi rassurer. Côté traitement des données, aucun souci à se faire non plus. La fintech dispose d’une interface sécurisée depuis laquelle vos données personnelles et bancaires sont protégées. Vous pouvez faire croître vos épargnes en toute tranquillité.

Une question demeure toutefois : comment se rémunère Mon Petit Placement ? C’est très simple : elle le fait en partie via des frais de commission prélevés uniquement si votre placement performe. Si vous ne gagnez rien, elle ne prélève rien. Un processus gagnant-gagnant qui vous assure que l’entreprise vous fournit les conseils les plus qualitatifs possibles.

Se lancer en 5 étapes avec Mon Petit Placement

Pour ouvrir votre compte sur Mon Petit Placement, c’est très simple. Seulement dix minutes vous seront nécessaires.

Allez sur le site monpetitplacement.fr ;

Cliquez sur “Je démarre” en haut à droite ;

Entrez votre adresse e-mail, un mot de passe unique et le code de réduction SIECLE30, afin de profiter de 30% sur vos commissions à la performance la première année ;

; Remplissez le formulaire pour recevoir un conseil d’investissement personnalisé gratuitement et sans engagement. En cas de question, vous pouvez les poser via téléphone ou sur le chat ;

Validez votre compte si la stratégie d’investissement vous convient. Vous pouvez suivre l’évolution de votre placement via votre espace client.

Avec Mon Petit Placement, investissement et simplicité ne font donc plus qu’un. Avec seulement 300 euros et votre smartphone, vous pouvez gérer et faire fructifier votre argent selon vos besoins et objectifs. Alors, prêt à investir dans les meilleurs produits financiers premium ?

Mon Petit Placement, SAS située au 13 Chemin du Saquin 69130 Ecully, immatriculée au RCS de Lyon sous le n°831051453, est un intermédiaire en Assurance, Banque et Finance, membre de l’Anacofi (agréé par l’AMF) et immatriculée à l’ORIAS sous le numéro 17005501 en qualité de Conseiller en investissement financier (CIF) et Courtier d’assurance ou de réassurance (COA). Mon Petit Placement propose des investissements en assurance vie en unités de comptes.

*Rendement annualisé constaté au 15 novembre 2021 sur une période 3 ans pour le portefeuille Volontaire, 5 ans pour les portefeuilles Energique et Ambitieux et 8 ans pour le portefeuille Intrépide. Le rendement passé ne préjuge pas du rendement futur.

** Sur le portefeuille Sérénité 10 ans, votre capital est garanti à condition que votre argent soit laissé sur le portefeuille jusqu’à son échéance, soit pendant 10 ans maximum. Cependant, il y a une possibilité de remboursement anticipé activable au gré de la banque émettrice à partir de la deuxième année, soit à partir de 2025 ; et si la banque émettrice ne fait pas défaut.