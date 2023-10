Volta Trucks, entreprise spécialisée dans les camions électriques, dépose le bilan. La start-up suédoise s’ajoute à une liste grandissante de sociétés qui peinent à s’imposer dans ce secteur en difficulté. ...

Un carnet de commandes pourtant fourni

Fondée en 2019, Volta Trucks a effectué des essais clients de son camion tout électrique, le Volta Zero, à la fois au Royaume-Uni et en Europe continentale. Elle avait choisi une usine en Autriche pour les concevoir et travaillait à leur production de masse. Récemment, elle ouvrait également un centre de service dans le nord de Londres. Le constructeur a levé environ 300 millions d’euros, et dispose d’un carnet de commandes de plus de 5 000 véhicules.

Il a finalement été confronté à trop de difficultés, notamment à la faillite de Proterra, son fournisseur de batteries. « L’annonce récente du dépôt de bilan de notre fournisseur de batteries a eu un impact significatif sur nos plans de fabrication, réduisant le volume de véhicules que nous avions prévu de produire. Cela a également eu un impact négatif sur notre capacité à mobiliser des capitaux suffisants dans un contexte déjà difficile pour les acteurs du secteur des véhicules électriques », a indiqué l’entreprise.

En conséquence, elle s’apprête à déclarer faillite en Suède, tandis que sa principale entité commerciale, Volta Trucks Limited, déposera prochainement une demande d’administration en Angleterre. Le conseil d’administration de l’entreprise assure ne pas avoir « pris cette décision facilement ou à la légère ». Elle menace 850 emplois, dont 600 au Royaume-Uni.

Difficultés pour produire en masse

De nombreuses entreprises du secteur ont rencontré des difficultés pour produire en masse leurs véhicules. Comme le rapporte le Financial Times, Lordstown Motors, une entreprise créée pour sauver une ancienne usine de General Motors dans l’Ohio, a déposé son bilan au cours de l’été, suivi plus récemment par la société chinoise WM Motor. Arrival, une firme britannique qui a revu ses ambitions à la baisse et licencié la plupart de ses employés, a également averti les investisseurs qu’elle recherchait un financement de secours pour éviter de s’effondrer.

Ces nouveaux arrivants sur le marché des véhicules électriques sont confrontés à l’incertitude de l’économie ainsi qu’au scepticisme croissant des investisseurs à l’égard de leurs perspectives à long terme. Néanmoins, il est encore possible que les actifs de Volta Trucks soient considérés comme attrayants pour des acheteurs potentiels, compte tenu de la course vers des technologies non polluantes.