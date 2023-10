En quête d’idées et d’actions pour faire passer vos stratégies de fin d’année à la vitesse supérieure ? Vous êtes au bon endroit ! Cette semaine, nous vous proposons quatre webinars à voir en direct ou en replay. Il couvre une pléthore de thématiques au cœur du digital et de l’entrepreneuriat : levée de fonds, e-commerce, parcours de conversion, content management… Entre conseils de pro et regards croisés d’experts, vous repartirez avec les clés nécessaires pour faire grandir votre activité.

Pour voir encore plus d’événements en ligne, rendez-vous sur notre agenda de webinars.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Un webinar pour découvrir le développement de l’entreprise Lancey

Qui ? myOptions

Quand ? Le 03/10/2023

À quelle heure ? À 12h

Sujet : myOptions sera accompagnée de Raphael Meyer, Président et Fondateur de Lancey. L’entreprise propose un radiateur électrique intelligent permettant de réduire sa facture d’énergie. Découvrez son parcours et ses ambitions, parmi lesquelles une levée de fonds d’un million d’euros via crowdfunding.

S’inscrire

Une webconférence pour connaître les tendances e-commerce de cette fin d’année

Qui ? Bloomreach

Sujet : Bloomreach fait un tour d’horizon des grandes dynamiques e-commerce et des nouvelles habitudes des consommateurs. Le but ? Que vous puissiez adapter votre stratégie en conséquence au cours des prochains mois pour rester ultra performant !

Voir le webinar

Un webinaire pour optimiser les parcours de conversion lors de la refonte de son site B2B

Qui ? Plezi

Sujet : Vous souhaitez effectuer la refonte de votre site en B2B ? Plezi vous dévoile ses conseils d’experts pour optimiser vos parcours de conversion, la pièce maîtresse de votre projet.

Voir le webinar

Un événement en ligne pour découvrir la stratégie de gestion de contenus de Longchamp et du groupe Pichet

Qui ? Bynder

Sujet : Longchamp et le groupe Pichet dévoilent leur stratégie gagnante de création, d’indexation, de validation et de diffusion des contenus dans ce webinar exclusif. Découvrez comment ces deux grandes entreprises s’appuient sur une solution de Digital Asset Management (DAM).

Voir le webinar