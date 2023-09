Nouvel épisode dans la saga de l’iPhone 12. Ce mardi 26 septembre, Apple a livré aux autorités françaises sa mise à jour pour corriger l’émission d’ondes trop importante de ce ...

Nouvel épisode dans la saga de l’iPhone 12. Ce mardi 26 septembre, Apple a livré aux autorités françaises sa mise à jour pour corriger l’émission d’ondes trop importante de ce modèle spécifique. Si cette nouvelle version d’iOS est validée par l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR), l’entreprise américaine pourra la déployer auprès des détenteurs de l’appareil. Cela devrait ainsi marquer la fin d’une controverse qui a secoué toute l’Europe.

Une date butoir fixée au 27 septembre

Le mardi 12 septembre, Apple présentait en grande pompe ses nouveaux iPhone 15 et sa dernière Apple Watch. L’événement a été terni par les révélations faites quelques heures plus tôt par Jean-Noël Barrot, le ministre chargé du Numérique. Ce dernier a dévoilé que l’iPhone 12 émettait une quantité d’ondes qui dépassait légèrement la réglementation européenne. Le débit d’absorption spécifique (DAS), qui correspond au rayonnement électromagnétique absorbé par le corps d’un individu lorsqu’il utilise son smartphone, a été mesuré à 5,7 W/kg par l’ANFR. Or, la norme est de 4 W/kg maximum.

« Le seuil fixé au niveau européen est fixé à un niveau dix fois inférieur à celui auquel les études scientifiques estiment qu’il peut y avoir des conséquences pour les utilisateurs », a précisé le ministre au micro de FranceInfo. Toutefois, « la règle, c’est la règle », a-t-il fermement rappelé. L’ANFR a donc requis le retrait de l’iPhone 12 des ventes et une mise à jour des appareils vendus.

Apple a d’abord contesté les conclusions de l’Agence. La marque à la pomme s’est défendue en rappelant que l’iPhone 12 était certifié par de nombreux organismes internationaux et reconnus conforme à toutes les réglementations et normes SAR applicables dans le monde. « Cela est lié à un protocole de test spécifique utilisé par les régulateurs français et ne constitue pas un problème de sécurité », avait pointé du doigt l’entreprise américaine. Ces justifications ont peiné à convaincre l’ANFR, qui a ordonné à Apple de régler le problème avant le 27 septembre, faute de quoi elle rappellerait tous les iPhone 12 vendus au sein de l’Hexagone.

Les résultats de l’ANFR ont interpellé d’autres instances européennes. La Belgique a annoncé qu’elle vérifiera à nouveau le DAS pour les smartphones d’Apple. Les régulateurs néerlandais et italiens ont également indiqué qu’ils se pencheront sur cette problématique. De son côté, l’Allemagne a estimé que les travaux menés en France pouvaient servir de guide pour l’ensemble du continent.

Face à cette pression grandissante, le géant californien a finalement décidé de se plier aux exigences de l’ANFR. Le vendredi 15 septembre, le constructeur a fait savoir qu’il allait déployer, en France, une mise à jour sur les iPhone 12 « pour s’adapter au protocole utilisé par les régulateurs français ». Un effort qui s’avère nécessaire pour éviter une procédure de rappel coûteuse et conserver la confiance des utilisateurs.