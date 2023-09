De quoi les commerciaux et les professionnels du marketing ont-ils vraiment besoin pour développer leur activité et améliorer leurs résultats ? Aujourd’hui, la doctrine du « toujours plus » est obsolète. Toujours ...

De quoi les commerciaux et les professionnels du marketing ont-ils vraiment besoin pour développer leur activité et améliorer leurs résultats ? Aujourd’hui, la doctrine du « toujours plus » est obsolète. Toujours plus de nouvelles technologies, toujours plus d’outils, toujours plus de commerciaux, etc. Désormais, l’efficience et l’efficacité doivent primer. Les marketeurs et commerciaux cherchent à optimiser chacune de leurs actions afin d’en maximiser le ROI. En cela, le logiciel de vente s’impose comme une solution incontournable. Pour améliorer les conversions, il faut personnaliser, automatiser et mesurer les actions déployées.

Un outil pour améliorer l’efficacité des sales

Au fil des années et des évolutions technologiques, le logiciel de vente (ou CRM pour Customer Relationship Management) est devenu un indispensable des forces commerciales. Il permet d’améliorer la productivité des commerciaux grâce à la pertinence des données et de se concentrer sur la qualité plutôt que sur la quantité. Dans chaque entreprise, la gestion commerciale est devenue très importante et permet même souvent de piloter l’ensemble de l’organisation.

Il est donc fortement recommandé de s’équiper d’un logiciel de vente dont le rôle est de gérer l’ensemble des opérations relatives à la commercialisation des produits et des prestations. Avec un logiciel commercial adapté, dites adieu aux estimations hasardeuses et optimisez l’efficacité de vos commerciaux. Pour vendre, il est nécessaire de comprendre les consommateurs. La conversion des leads en clients sera facilitée grâce à des technologies alimentées par l’intelligence artificielle.

Posséder un logiciel de vente permet notamment à l’entreprise de :

Créer et entretenir une base de données prospects et clients ;

Utiliser l’automatisation pour gagner en efficacité à grande échelle ;

Effectuer un suivi des interactions, qu’il s’agisse des appels ou des emails commerciaux par exemple ;

Gérer les documents commerciaux, dont notamment la création et le partage de devis ;

Analyser facilement le chiffre d’affaires et les performances des équipes commerciales.

Les données au cœur du logiciel de vente

Grâce à la base de données créée, vous obtenez des informations pertinentes sur vos prospects et clients qui vous permettent de mieux vous adresser à eux :

Informations de contact ;

Préférences de communication, notamment le canal ;

Centres d’intérêt ;

Historique des interactions ;

Historique des commandes/achats ;

Score de satisfaction client.

En tant que professionnel du marketing, vous allez pouvoir créer un parcours client cohérent et aider vos commerciaux à conclure des ventes en utilisant ces données. Ce n’est pas tout, un tel outil permet d’identifier des tendances concurrentielles. Pratique pour comprendre comment travaillent les autres acteurs du marché. Certaines fonctionnalités permettent aussi de prévoir la croissance des revenus et d’améliorer la visibilité de votre pipeline.

D’autres servent à gérer l’intégralité des transactions, réaliser un reporting grâce aux analytics, et quelques outils offrent même la possibilité de créer des devis et des propositions commerciales directement dans le logiciel. Le logiciel de vente permet de conclure davantage de transactions et surtout de le faire plus rapidement. Avec une telle solution digitale, le processus de vente est rationalisé pour faciliter la conversion des leads en clients.

Un alignement Marketing et Ventes

Traiter un lead de manière optimale est indispensable pour augmenter le chiffre d’affaires de l’entreprise. Pour ce faire, les équipes Sales et Marketing doivent collaborer ensemble. C’est justement pour développer et améliorer cette collaboration qu’un logiciel de vente trouve son utilité. Il permet aux deux équipes de partager les mêmes objectifs pour obtenir les meilleurs résultats. Chacune peut avoir accès aux activités de l’autre et ainsi mieux comprendre et optimiser le parcours client, tout en obtenant un reporting détaillé sur chaque étape.

Exemple du logiciel de vente HubSpot

Pour aider ses vendeurs, le responsable commercial peut créer un parcours client cohérent. L’objectif est de fournir à sa force de vente toutes les données utiles pour prioriser les grandes étapes du processus commercial. Parmi les meilleurs outils disponibles sur le marché se trouve notamment le Sales Hub, un logiciel développé par HubSpot qui rassemble de nombreuses fonctionnalités marketing, ventes et de service client. Toutes les interactions sont collectées et sécurisées au sein de l’outil afin de pouvoir augmenter votre génération de prospects et votre taux de conversion en clients.