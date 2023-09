Dans le but de renforcer sa présence sur le marché américain du commerce en ligne, TikTok a choisi d’adopter une stratégie audacieuse. Le réseau social chinois prévoit de financer des ...

Dans le but de renforcer sa présence sur le marché américain du commerce en ligne, TikTok a choisi d’adopter une stratégie audacieuse. Le réseau social chinois prévoit de financer des réductions importantes allant jusqu’à -50 % à partir du 27 octobre, soit un mois avant le Black Friday, pour inciter les consommateurs à dépenser sur sa boutique. Des promotions très attractives afin de se démarquer de ses concurrents comme Amazon, Walmart ou encore Shein, et atteindre ses ambitions de 20 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2023.

Une période parfaite pour TikTok Shop ?

TikTok vient de lancer, la semaine dernière, son service de commerce en ligne TikTok Shop aux États-Unis. À l’instar de sa version chinoise Douyin, la plateforme propose des fonctionnalités comme créer une vitrine en ligne, taguer la page d’un produit sur une vidéo ou un direct… Pour promouvoir sa boutique en ligne sur le territoire américain, l’entreprise chinoise a décidé de profiter du Black Friday.

D’après Bloomberg, ByteDance, société mère de TikTok, organise, cette semaine, des sessions de formation pour apprendre à des influenceurs à vendre des produits. Un porte-parole de l’entreprise a confirmé vouloir inciter les utilisateurs connus à participer à son programme du Black Friday se déroulant du 27 octobre au 30 novembre 2023. L’entreprise subventionnera des remises allant de 30 % à 50 % sur tous les produits.

Lors du lancement de sa boutique en ligne, l’entreprise a déclaré « Il y a plus de 200 000 marchands américains vérifiés sur TikTok Shop vendant des produits légitimes – dont plus de 150 000 produits de beauté qui ont été validés tout au long de notre processus et représentent certains des plus grands noms du secteur de la beauté ».

Avec cette armée de vendeurs, ByteDance s’attend à ce que sa branche e-commerce génère un chiffre d’affaires de 20 milliards de dollars en 2023. En 2022, cette division avait rapporté 4,4 milliards de dollars. Le Black Friday pourrait permettre à l’entreprise d’atteindre ces objectifs. Traditionnellement, les Américains dépensent beaucoup d’argent fin novembre. L’année dernière, ils ont dépensé plus de 20 milliards de dollars en ligne pendant cette période.

La concurrence des géants de l’e-commerce s’annonce toutefois rude. Lors du Black Friday, Amazon ne lésine pas sur les offres pour conquérir les consommateurs. Walmart et Shein ne devraient pas rester de marbre également. La période sera stratégique pour TikTok et la pérennité de son shop. Contrairement à l’Asie du Sud-Est, les consommateurs nord-américains, comme européens, sont moins enclins à dépenser via les réseaux sociaux.