Lors de sa conférence Amazon Accelerate à Seattle, le géant de l’e-commerce a annoncé le déploiement d’une nouvelle initiative baptisée Supply Chain. Cet ensemble de services entièrement automatisés témoigne des efforts d’Amazon pour étendre son réseau logistique.

Alors que la croissance des ventes en ligne ralentit dans un contexte économique incertain, le géant américain cherche des sources de revenus supplémentaires au-delà de sa place de marché. Ses services aux vendeurs ont généré 32,3 milliards de dollars au deuxième trimestre, en hausse de 18 % par rapport à la même période de l’année précédente. Amazon veut capitaliser sur cette tendance.

Basée sur Fulfillment by Amazon (FBA), programme lancé en 2006 permettant à Amazon de préparer, d’emballer et d’expédier les produits des vendeurs plus rapidement, cette nouvelle initiative se concentre sur les étapes antérieures du parcours du produit.

Avec Supply Chain, « Amazon récupérera les stocks dans les usines du monde entier, les expédiera au-delà des frontières, s’occupera du dédouanement et du transport terrestre, stockera les stocks en vrac, gérera le réapprovisionnement sur Amazon et d’autres canaux de vente, et livrera directement les clients, le tout sans que les vendeurs aient à se préoccuper de la gestion de leur chaîne d’approvisionnement », explique Dharmesh Mehta, vice-président du segment Worldwide Selling Partner Services de l’entreprise.

Supply Chain by Amazon is a big deal for sellers. It allows them to leverage Amazon’s advanced logistics, supply chain, and transportation to move products from manufacturers to customers, while keeping products in stock, shipping faster and more reliably, and significantly…

— Andy Jassy (@ajassy) September 12, 2023