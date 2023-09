À l’échelle mondiale, les entreprises sont de plus en plus nombreuses à migrer vers une architecture MACH (Microservices-based, API-first, Cloud-native and Headless). Selon une étude réalisée par l’alliance MACH, 40 % des organisations aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne l’ont déjà adoptée.

En France, le constat n’est pas le même : seulement 7 % des sociétés de l’Hexagone savent exactement de quoi il s’agit. Encore peu utilisée par les DSI français, cette architecture pourrait pourtant leur permettre de bénéficier d’une plus grande agilité et de personnaliser davantage leur expérience client. De quoi gagner en compétitivité dans une conjoncture économique volatile.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Kaliop, le spécialiste de la transformation digitale et de l’innovation, vous donne rendez-vous le mardi 26 septembre à 11h pour aborder le fonctionnement de cette philosophie de projet digital d’un nouveau genre. Entre avantages, défis et opportunités, découvrez comment révolutionner votre entreprise grâce à l’architecture MACH.

Découvrir les avantages, opportunités et défis de l’architecture MACH

La structure MACH correspond à un ensemble de principes architecturaux sur lesquels reposent les nouvelles plateformes technologiques haut de gamme. Elle se base sur l’intégration du principe de micro-services, des possibilités offertes par les API et l’hébergement dans le cloud pour permettre un découpage applicatif.

Grâce à une telle architecture, les entreprises peuvent sélectionner librement les technologies dont elles ont besoin pour développer leur activité. Chacune étant mise en œuvre et gérée de manière indépendante, la structure de la plateforme est plus flexible. Chaque fonctionnalité peut être rapidement supprimée ou mise à jour. C’est cette vive capacité d’adaptation qui distingue l’architecture MACH des autres, permettant aux organisations de gagner facilement en agilité sur le long terme.

Forte modularité, expérience client améliorée, solide fiabilité… Un écosystème construit selon les caractéristiques MACH présente des bénéfices concrets, sur lesquels reviendra Marc Hugon, CTO projet chez Kaliop. L’expert vous en dira plus sur les rouages de cette structure unique, ainsi que les opportunités et les défis qu’elle présente. L’architecture MACH n’aura plus aucun secret pour vous !

Des conseils d’experts pour lancer votre projet MACH

Une question demeure toutefois : comment réussir l’implémentation d’une telle structure ? En effet, il y a certains principes de base à respecter pour pouvoir assurer le succès d’un projet MACH, notamment lors de la définition de l’architecture technique et du choix des outils utilisés.

Fort de son expérience dans la transformation digitale, le spécialiste de Kaliop vous fournira une pléthore d’astuces pour mener à bien le déploiement de cette architecture au sein de vos services informatiques. De nombreux retours d’expérience vous seront fournis tout au long de cette webconférence.

Voici les grandes thématiques qui seront abordées :

Que se cache-t-il derrière l’acronyme MACH ? Quelle en est l’origine ?

Quels sont les bénéfices attendus ? Quelles sont les contraintes à prendre en compte ?

À qui s’adresse-t-elle ?

Quel modèle détaillé d’architecture est à conseiller pour lancer un projet MACH ?

Quels sont les conseils technologiques et méthodologiques à retenir pour réussir sa migration ?

Ce webinar est une opportunité d’en savoir plus sur cette architecture unique qui permet aux organisations d’améliorer l’efficacité de leur écosystème, avec plus de liberté, de flexibilité et d’évolutivité. Pour, à votre tour, accroître les performances de votre société, inscrivez-vous dès maintenant à l’événement organisé par Kaliop.