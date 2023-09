La data infuse aujourd’hui l’ensemble des stratégies des entreprises. Toutefois, avec cet océan de données à leur disposition, il peut être difficile de savoir comment les exploiter stratégiquement. C’est l’une des problématiques à laquelle s’attaque Metrixx. L’agence conseil en data marketing et activation digitale aide les marques à piloter leurs stratégies par la donnée de A à Z. L’objectif : qu’elles franchissent un cap dans leur performance digitale et relationnelle !

Vous aider à accélérer votre business grâce à la data

Pour accompagner les entreprises dans leur projet, Metrixx s’appuie sur une méthodologie portée par le concept de la North Star Metric (NSM). Elle permet de mesurer la réalité de leur croissance. Cette donnée ne remplace pas les autres indicateurs de pilotage d’une stratégie, mais les oriente vers un indicateur principal.

Tout comme l’étoile polaire qui indique la direction aux navigateurs, cette métrique guide une société vers son objectif. Le défi reste encore de définir sa NSM. Comment s’y prendre ? Pour y arriver et orienter au mieux leurs projets digitaux, bon nombre de marques se sont entourées des consultants de Metrixx. Spécialistes du marketing digital, ils les aident à identifier la métrique qui générera leur performance durable.

Après avoir discuté de l’environnement de la marque et de ses objectifs macro, vient le moment d’analyser ses données. Les équipes de Metrixx passent en revue l’ensemble des KPIs de son site web : nombre de visiteurs, taux de rebond, nombre de pages vues par session… En somme, tous les chiffres qui permettront de définir la stratégie à adopter. Ses performances SEO par rapport à ses concurrents, sa stratégie éditoriale, sa data SEA et CRM sont également étudiées. Vous l’aurez compris, c’est un audit complet de son plan de marquage qui est réalisé par Metrixx.

L’objectif est d’améliorer ce fameux plan pour collecter et analyser les données web dont la marque a besoin pour rester performant sur son marché. Pour cela, Metrixx travaille à partir d’un large éventail d’outils Web Analytics tels que Google Analytics, Matomo Analytics et Piwik Pro. Formalisées, les métriques deviennent alors de puissants points de contrôle pour orienter toutes ses actions digitales. Bien entendu, les experts de Metrixx guident leurs clients à chaque step de leur stratégie.

Des tableaux de bord personnalisés pour piloter efficacement vos performances

Outre ces points, Metrixx accompagne les marques lors de l’étape cruciale du reporting. Elle s’avère essentielle pour exécuter des analyses précises et prendre des décisions éclairées quant aux leviers à actionner. Pour cette raison, elle fournit une solution de reporting personnalisée et surtout, en temps réel. Il est ainsi possible d’optimiser son plan d’action rapidement. L’ensemble des métriques sont accessibles via des tableaux de bord intuitifs sur Looker Studio, PowerBI et Tableau. Le but est que les données soient compréhensibles par l’ensemble des équipes de la société.

Collecte, visualisation, analyse des data… Les champs d’expertise de Metrixx sont nombreux. Il n’est donc pas surprenant que de grandes entreprises comme Régilait aient fait appel à ses services pour renforcer sa visibilité en ligne et formaliser leur stratégie data. La marque est parvenue à doubler son nombre de mots-clés en première page de Google, à développer des positions SEO stratégiques et à optimiser sa collecte de données. Des résultats solides qui lui ont permis d’asseoir sa position de leader des laits en poudre et des laits concentrés sur le digital.

À travers une approche créative de la performance digitale, Metrixx aide les marques à donner du sens à leurs données SEO, SEA et Analytics pour amener leur business au sommet.