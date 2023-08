Le mot “comptabilité” donne des sueurs froides à bon nombre de professionnels. Et pour cause ! Il s’accompagne de nombreux processus, souvent complexes et fastidieux. Il faut traiter les factures, relancer les clients, enregistrer toutes les opérations comptables, effectuer les déclarations fiscales et sociales… Autant de tâches qui peuvent vite donner le tournis. Pour simplifier l’exécution de chacune d’entre elles, il existe des solutions tout-en-un comme Finom. Créée en 2019 par un ancien employé de PayPal, la néobanque monte dans le secteur de la FinTech. Son ambition ? Faciliter la gestion financière des PME, freelances et indépendants.

Un service financier de choix pour tous les professionnels

Finom a élaboré chacun de ses services avec un mot d’ordre : l’efficacité. Depuis le site web ou l’application, quelques minutes suffisent pour créer un compte bancaire professionnel. Celui-ci est activé en moins de 72 heures et vous disposez, bien entendu, d’un IBAN français.

Avec ce fameux compte, vous pouvez effectuer des virements et des prélèvements SEPA internationaux en quelques clics. Ils sont gratuits suivant un certain plafond mensuel selon les offres, allant de 50 à 200. Passé le chiffre fixé, chaque opération vous sera facturée 20 centimes.

En parallèle, Finom tire son épingle du jeu grâce aux capacités de ses cartes. La néobanque propose une carte de débit physique et virtuel MasterCard à chaque utilisateur. Les limites de carte de paiement sont très élevées : elles vont de 20 000 à 60 000 euros par mois. Les retraits aux guichets automatiques vont, eux, jusqu’à 2 000 € par mois. Autant dire que vous avez de la marge.

Les cartes de débit de Finom disposent d’un atout de taille : elles sont équipées d’une solution intelligente de gestion des dépenses, pour vous comme vos partenaires commerciaux. Le fonctionnement est simple. Chaque collaborateur se voit attribuer une carte, sur laquelle il est possible de personnaliser les limites de dépenses. De cette manière, chaque équipe gère, en toute autonomie, le budget imparti. De son côté, le dirigeant peut activer les notifications pour être informé dès qu’une dépense est faite, et recevoir instantanément le reçu via la plateforme.

Cerise sur le gâteau, la FinTech propose jusqu’à 3 % de cashback sur tous les achats et aucune commission pour au moins une transaction par mois.

Une solution pour gérer ses dépenses comme un pro

Toujours dans l’objectif de simplifier la vie des PME et des entrepreneurs, Finom propose plusieurs services avancés permettant de gérer facilement leurs finances. Depuis une interface ultra-rapide sur ordinateur comme sur smartphone, vous avez une vue 360 degrés sur vos dépenses, vos impôts, vos virements, et ce, sur l’ensemble de vos comptes. En effet, Finom est un agrégateur bancaire, ce qui signifie que vous pouvez récupérer les informations de solde de vos autres comptes chez d’autres banques pour qu’elles soient affichées sur Finom. Ainsi, vous visualisez votre situation financière globale en un clin d’œil, sans avoir à osciller entre plusieurs applications.

Côté comptabilité, toutes les tâches se voient également simplifiées. Grâce aux pré-remplissage des champs, l’émission d’une facture ne prend que soixante secondes. En un clic, elle est envoyée par e-mail ou par message à l’individu concerné. Ces fonctionnalités vous permettent de vous concentrer sur des tâches avec une plus grande valeur ajoutée, tout en ayant des rentrées rapides d’argent. Dans le cas où les paiements tarderaient un peu, Finom s’occupe de tout en envoyant des relances automatiquement.

Chaque facture émise est systématiquement rapprochée de vos encaissements, ce qui permet d’avoir un bon suivi de vos finances. La gestion de votre comptabilité se fait donc rapidement, facilement et efficacement. In fine, cela vous aide à gagner du temps et de l’argent.

En tant que FinTech, Finom met un point d’honneur à sécuriser sa plateforme. Elle est entièrement conforme aux normes de sécurité des données de l’industrie des cartes de paiement, au RGPD et au protocole TLS, qui assure la confidentialité des échanges de données sur internet. Quant aux utilisateurs, ils peuvent effectuer leurs opérations sereinement grâce à l’authentification à double facteur, aux contrôles d’accès et à la protection biométrique. En cas de perte de smartphone, il est par ailleurs possible de bloquer sa carte virtuelle en quelques secondes.

Face à la pléthore de services pratiques proposés par Finom, il n’est pas difficile de comprendre les raisons du succès de la néobanque. Aujourd’hui, plus de 50 000 PME, entrepreneurs et entreprises à travers l’Europe s’appuient déjà sur la solution pour gérer efficacement leurs finances et accélérer le développement de leur activité. Et si c’était votre tour ?

Profitez d’un mois offert sur l’une des quatre offres proposées :